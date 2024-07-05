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"Безумная": во Франции изумились реакции главы ЕК на визит Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
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18:12 05.07.2024 (обновлено: 18:24 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/orban-1957742946.html
"Безумная": во Франции изумились реакции главы ЕК на визит Орбана в Москву
"Безумная": во Франции изумились реакции главы ЕК на визит Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
"Безумная": во Франции изумились реакции главы ЕК на визит Орбана в Москву
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х назвал реакцию главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на визит Виктора Орбана в Москву... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:12
2024-07-05T18:24
москва
франция
киев
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
флориан филиппо
еврокомиссия
патриот
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х назвал реакцию главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на визит Виктора Орбана в Москву безумной и показательной.&quot;Чрезвычайно безумной и показательной является реакция Урсулы (фон дер Ляйен. — Прим. ред.). &lt;…&gt; В то время как после остановки в Киеве Орбан отправляется в Москву ради достижения мира, Урсула фон дер Ляйен в ярости из-за этого визита и критикует любую попытку урегулирования!&quot; — заявил Филиппо.Также политик выразил надежду, что "ЕС умрет как можно скорее", что, по его мнению, поможет установлению мира.Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля прибыл с необъявленным визитом в Москву, где провел встречу с Владимиром Путиным. Лидеры стран сообщили, что темами переговоров стали урегулирование кризиса на Украине, двусторонние отношения между странами, структура европейской безопасности, а также отношения между Россией и ЕС.
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москва, франция, киев, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, еврокомиссия, патриот, евросоюз, в мире
Москва, Франция, Киев, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Флориан Филиппо, Еврокомиссия, Патриот, Евросоюз, В мире
"Безумная": во Франции изумились реакции главы ЕК на визит Орбана в Москву

Филиппо назвал реакцию главы фон дер Ляйен на визит Орбана в Москву безумной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х назвал реакцию главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на визит Виктора Орбана в Москву безумной и показательной.
«

"Чрезвычайно безумной и показательной является реакция Урсулы (фон дер Ляйен. — Прим. ред.). <…> В то время как после остановки в Киеве Орбан отправляется в Москву ради достижения мира, Урсула фон дер Ляйен в ярости из-за этого визита и критикует любую попытку урегулирования!" — заявил Филиппо.

Также политик выразил надежду, что "ЕС умрет как можно скорее", что, по его мнению, поможет установлению мира.

Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля прибыл с необъявленным визитом в Москву, где провел встречу с Владимиром Путиным. Лидеры стран сообщили, что темами переговоров стали урегулирование кризиса на Украине, двусторонние отношения между странами, структура европейской безопасности, а также отношения между Россией и ЕС.
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Вчера, 17:47
 
МоскваФранцияКиевВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенФлориан ФилиппоЕврокомиссияПатриотЕвросоюзВ мире
 
 
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