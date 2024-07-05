https://ria.ru/20240705/orban-1957742946.html

"Безумная": во Франции изумились реакции главы ЕК на визит Орбана в Москву

"Безумная": во Франции изумились реакции главы ЕК на визит Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024

"Безумная": во Франции изумились реакции главы ЕК на визит Орбана в Москву

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х назвал реакцию главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на визит Виктора Орбана в Москву... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:12

2024-07-05T18:12

2024-07-05T18:24

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киев

виктор орбан

урсула фон дер ляйен

флориан филиппо

еврокомиссия

патриот

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х назвал реакцию главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на визит Виктора Орбана в Москву безумной и показательной."Чрезвычайно безумной и показательной является реакция Урсулы (фон дер Ляйен. — Прим. ред.). <…> В то время как после остановки в Киеве Орбан отправляется в Москву ради достижения мира, Урсула фон дер Ляйен в ярости из-за этого визита и критикует любую попытку урегулирования!" — заявил Филиппо.Также политик выразил надежду, что "ЕС умрет как можно скорее", что, по его мнению, поможет установлению мира.Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля прибыл с необъявленным визитом в Москву, где провел встречу с Владимиром Путиным. Лидеры стран сообщили, что темами переговоров стали урегулирование кризиса на Украине, двусторонние отношения между странами, структура европейской безопасности, а также отношения между Россией и ЕС.

https://ria.ru/20240705/vengriya-1957737185.html

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