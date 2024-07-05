https://ria.ru/20240705/orban-1957703914.html
Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского, сообщил Ушаков
Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского, сообщил Ушаков - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского, сообщил Ушаков
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, недавно посетивший Киев, не передавал президенту России Владимиру Путину посланий от Владимира Зеленского, сообщил... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:11
2024-07-05T16:11
2024-07-05T16:19
визит орбана в россию
юрий ушаков
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, недавно посетивший Киев, не передавал президенту России Владимиру Путину посланий от Владимира Зеленского, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Нет, не передавал", - сообщил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос передал ли Орбан президенту РФ во время их переговоров в Москве в пятницу какое-либо послание от Зеленского.
https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957163855.html
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визит орбана в россию, юрий ушаков, владимир зеленский, россия
Визит Орбана в Россию, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Россия
Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского, сообщил Ушаков
Ушаков: премьер Венгрии Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского