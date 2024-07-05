https://ria.ru/20240705/orban-1957703914.html

Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского, сообщил Ушаков

Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского, сообщил Ушаков - РИА Новости, 05.07.2024

Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского, сообщил Ушаков

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, недавно посетивший Киев, не передавал президенту России Владимиру Путину посланий от Владимира Зеленского, сообщил... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:11

2024-07-05T16:11

2024-07-05T16:19

визит орбана в россию

юрий ушаков

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, недавно посетивший Киев, не передавал президенту России Владимиру Путину посланий от Владимира Зеленского, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Нет, не передавал", - сообщил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос передал ли Орбан президенту РФ во время их переговоров в Москве в пятницу какое-либо послание от Зеленского.

https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957163855.html

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2024

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визит орбана в россию, юрий ушаков, владимир зеленский, россия