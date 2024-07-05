https://ria.ru/20240705/orban-1957701715.html

Путин и Орбан обсудили украинский кризис, рассказал Ушаков

Путин и Орбан обсудили украинский кризис, рассказал Ушаков - РИА Новости, 05.07.2024

Путин и Орбан обсудили украинский кризис, рассказал Ушаков

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Москве провели откровенный разговор по всем острым вопросам, касающимся... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:06

2024-07-05T16:06

2024-07-05T16:24

визит орбана в россию

юрий ушаков

виктор орбан

владимир путин

россия

венгрия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Москве провели откровенный разговор по всем острым вопросам, касающимся украинского кризиса, а также затронули вопросы двусторонних отношений, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Премьер и президент друг друга хорошо знают, поэтому был вполне откровенный разговор по всем острым вопросам, касающимся украинского кризиса прежде всего. Ну и двусторонние вопросы тоже были затронуты", - рассказал Ушаков журналистам после переговоров.

https://ria.ru/20240705/orban-1957680285.html

россия

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визит орбана в россию, юрий ушаков, виктор орбан, владимир путин, россия, венгрия