https://ria.ru/20240705/orban-1957701715.html
Путин и Орбан обсудили украинский кризис, рассказал Ушаков
Путин и Орбан обсудили украинский кризис, рассказал Ушаков - РИА Новости, 05.07.2024
Путин и Орбан обсудили украинский кризис, рассказал Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Москве провели откровенный разговор по всем острым вопросам, касающимся... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:06
2024-07-05T16:06
2024-07-05T16:24
визит орбана в россию
юрий ушаков
виктор орбан
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Москве провели откровенный разговор по всем острым вопросам, касающимся украинского кризиса, а также затронули вопросы двусторонних отношений, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Премьер и президент друг друга хорошо знают, поэтому был вполне откровенный разговор по всем острым вопросам, касающимся украинского кризиса прежде всего. Ну и двусторонние вопросы тоже были затронуты", - рассказал Ушаков журналистам после переговоров.
https://ria.ru/20240705/orban-1957680285.html
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визит орбана в россию, юрий ушаков, виктор орбан, владимир путин, россия, венгрия
Визит Орбана в Россию, Юрий Ушаков, Виктор Орбан, Владимир Путин, Россия, Венгрия
Путин и Орбан обсудили украинский кризис, рассказал Ушаков
Ушаков: Путин и Орбан обсудили украинский кризис и двусторонние отношения