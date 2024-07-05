Эксперт рассказал о целях визита Орбана в Россию
Эксперт Трухачев: Орбан мог поставить ЕС в известность о своем визите в Россию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог поставить Евросоюз в известность о своем визите в Россию, а Брюссель в ответ мог попросить передать Москве послание о том, что с ней не намерены возобновлять диалог, заявил РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.
Ранее официальный представитель ЕК Эрик Мамер прокомментировал визит Орбана в Москву, отметив, что поездка венгерского премьера "подрывает единство", ставит под вопрос традиционную поездку членов Еврокомиссии в Венгрию и направлен на снижение напряженности в отношениях с РФ, что не соответствует стратегии ЕС.
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"Скорее всего, Орбан поставил его (Евросоюз -ред.) в известность о своем визите. Скорее всего, не понравилось руководству Евросоюза то, что он поедет, но сказали: "Раз уж решил - езжай, но передай, пожалуйста, руководству России вот это". А передать основное, что разговаривать с Россией пока что никто не собирается", - сказал Трухачев в беседе с агентством.
По его словам, вести переговоры с Москвой Брюссель намерен только тогда, когда Россия достигнет неприятных для Киева успехов на поле боя. "Только в этом случае станет понятно, что Россия представляет собой силу, с которой нельзя не считаться, и с которой надо будет разговаривать, даже если не нравится", - подчеркнул эксперт.
Трухачев считает, что "большая геополитика" является для Орбана лишь прикрытием для его главной цели. "А его основная цель - добиться территориальной автономии для венгров в Закарпатье. И вся его политика вокруг Украины сводится к тому, что он хочет добиться этого", - отметил эксперт.
По его мнению, в настоящее время Брюссель "глух" к выполнению требования Будапешта, поэтому Орбан продолжит демонстративно ездить в Москву. "Для них (Евросоюза -ред.) важно добиться поражения России с помощью военных средств, экономического давления и так далее. Все новые назначения в ЕС говорят о том, что разговаривать они с нами не собираются", - заключил Трухачев.