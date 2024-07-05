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Эксперт рассказал о целях визита Орбана в Россию - РИА Новости, 05.07.2024
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15:39 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/orban-1957695342.html
Эксперт рассказал о целях визита Орбана в Россию
Эксперт рассказал о целях визита Орбана в Россию - РИА Новости, 05.07.2024
Эксперт рассказал о целях визита Орбана в Россию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог поставить Евросоюз в известность о своем визите в Россию, а Брюссель в ответ мог попросить передать Москве послание о... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:39
2024-07-05T15:39
россия
москва
виктор орбан
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог поставить Евросоюз в известность о своем визите в Россию, а Брюссель в ответ мог попросить передать Москве послание о том, что с ней не намерены возобновлять диалог, заявил РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. Ранее официальный представитель ЕК Эрик Мамер прокомментировал визит Орбана в Москву, отметив, что поездка венгерского премьера "подрывает единство", ставит под вопрос традиционную поездку членов Еврокомиссии в Венгрию и направлен на снижение напряженности в отношениях с РФ, что не соответствует стратегии ЕС. "Скорее всего, Орбан поставил его (Евросоюз -ред.) в известность о своем визите. Скорее всего, не понравилось руководству Евросоюза то, что он поедет, но сказали: "Раз уж решил - езжай, но передай, пожалуйста, руководству России вот это". А передать основное, что разговаривать с Россией пока что никто не собирается", - сказал Трухачев в беседе с агентством. По его словам, вести переговоры с Москвой Брюссель намерен только тогда, когда Россия достигнет неприятных для Киева успехов на поле боя. "Только в этом случае станет понятно, что Россия представляет собой силу, с которой нельзя не считаться, и с которой надо будет разговаривать, даже если не нравится", - подчеркнул эксперт. Трухачев считает, что "большая геополитика" является для Орбана лишь прикрытием для его главной цели. "А его основная цель - добиться территориальной автономии для венгров в Закарпатье. И вся его политика вокруг Украины сводится к тому, что он хочет добиться этого", - отметил эксперт. По его мнению, в настоящее время Брюссель "глух" к выполнению требования Будапешта, поэтому Орбан продолжит демонстративно ездить в Москву. "Для них (Евросоюза -ред.) важно добиться поражения России с помощью военных средств, экономического давления и так далее. Все новые назначения в ЕС говорят о том, что разговаривать они с нами не собираются", - заключил Трухачев.
https://ria.ru/20240705/orban-1957680285.html
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россия, москва, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз
Россия, Москва, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Евросоюз
Эксперт рассказал о целях визита Орбана в Россию

Эксперт Трухачев: Орбан мог поставить ЕС в известность о своем визите в Россию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог поставить Евросоюз в известность о своем визите в Россию, а Брюссель в ответ мог попросить передать Москве послание о том, что с ней не намерены возобновлять диалог, заявил РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.
Ранее официальный представитель ЕК Эрик Мамер прокомментировал визит Орбана в Москву, отметив, что поездка венгерского премьера "подрывает единство", ставит под вопрос традиционную поездку членов Еврокомиссии в Венгрию и направлен на снижение напряженности в отношениях с РФ, что не соответствует стратегии ЕС.
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"Скорее всего, Орбан поставил его (Евросоюз -ред.) в известность о своем визите. Скорее всего, не понравилось руководству Евросоюза то, что он поедет, но сказали: "Раз уж решил - езжай, но передай, пожалуйста, руководству России вот это". А передать основное, что разговаривать с Россией пока что никто не собирается", - сказал Трухачев в беседе с агентством.
По его словам, вести переговоры с Москвой Брюссель намерен только тогда, когда Россия достигнет неприятных для Киева успехов на поле боя. "Только в этом случае станет понятно, что Россия представляет собой силу, с которой нельзя не считаться, и с которой надо будет разговаривать, даже если не нравится", - подчеркнул эксперт.
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Трухачев считает, что "большая геополитика" является для Орбана лишь прикрытием для его главной цели. "А его основная цель - добиться территориальной автономии для венгров в Закарпатье. И вся его политика вокруг Украины сводится к тому, что он хочет добиться этого", - отметил эксперт.
По его мнению, в настоящее время Брюссель "глух" к выполнению требования Будапешта, поэтому Орбан продолжит демонстративно ездить в Москву. "Для них (Евросоюза -ред.) важно добиться поражения России с помощью военных средств, экономического давления и так далее. Все новые назначения в ЕС говорят о том, что разговаривать они с нами не собираются", - заключил Трухачев.
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