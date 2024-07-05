https://ria.ru/20240705/orban-1957670721.html
Орбан проинформировал НАТО о своем визите в Россию, заявил Столтенберг
Орбан проинформировал НАТО о своем визите в Россию, заявил Столтенберг - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан проинформировал НАТО о своем визите в Россию, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан проинформировал НАТО о своем визите в РФ, он рассчитывает обсудить с Орбаном итоги этой... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:28
2024-07-05T14:28
2024-07-05T14:40
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан проинформировал НАТО о своем визите в РФ, он рассчитывает обсудить с Орбаном итоги этой поездки на саммите в Вашингтоне на следующей неделе."Венгрия проинформировала нас об этом предстоящем визите. Я ожидаю, что на саммите в Вашингтоне на следующей неделе будет возможность обсудить переговоры, которые у него состоялись в Москве", - сказал он.Столтенберг добавил, что премьер Венгрии в ходе своего визита в Москву "представляет Венгрию, но не НАТО".
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в мире, россия, нато, вашингтон (штат), венгрия, виктор орбан, йенс столтенберг
В мире, Россия, НАТО, Вашингтон (штат), Венгрия, Виктор Орбан, Йенс Столтенберг
Орбан проинформировал НАТО о своем визите в Россию, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: Орбан проинформировал альянс о своем визите в Россию