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Орбан проинформировал НАТО о своем визите в Россию, заявил Столтенберг - РИА Новости, 05.07.2024
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14:28 05.07.2024 (обновлено: 14:40 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/orban-1957670721.html
Орбан проинформировал НАТО о своем визите в Россию, заявил Столтенберг
Орбан проинформировал НАТО о своем визите в Россию, заявил Столтенберг - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан проинформировал НАТО о своем визите в Россию, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан проинформировал НАТО о своем визите в РФ, он рассчитывает обсудить с Орбаном итоги этой... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:28
2024-07-05T14:40
в мире
россия
нато
вашингтон (штат)
венгрия
виктор орбан
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан проинформировал НАТО о своем визите в РФ, он рассчитывает обсудить с Орбаном итоги этой поездки на саммите в Вашингтоне на следующей неделе."Венгрия проинформировала нас об этом предстоящем визите. Я ожидаю, что на саммите в Вашингтоне на следующей неделе будет возможность обсудить переговоры, которые у него состоялись в Москве", - сказал он.Столтенберг добавил, что премьер Венгрии в ходе своего визита в Москву "представляет Венгрию, но не НАТО".
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в мире, россия, нато, вашингтон (штат), венгрия, виктор орбан, йенс столтенберг
В мире, Россия, НАТО, Вашингтон (штат), Венгрия, Виктор Орбан, Йенс Столтенберг
Орбан проинформировал НАТО о своем визите в Россию, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг: Орбан проинформировал альянс о своем визите в Россию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан проинформировал НАТО о своем визите в РФ, он рассчитывает обсудить с Орбаном итоги этой поездки на саммите в Вашингтоне на следующей неделе.
"Венгрия проинформировала нас об этом предстоящем визите. Я ожидаю, что на саммите в Вашингтоне на следующей неделе будет возможность обсудить переговоры, которые у него состоялись в Москве", - сказал он.
Столтенберг добавил, что премьер Венгрии в ходе своего визита в Москву "представляет Венгрию, но не НАТО".
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Венгрии назвали цель Орбана
Вчера, 14:17
 
В миреРоссияНАТОВашингтон (штат)ВенгрияВиктор ОрбанЙенс Столтенберг
 
 
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