https://ria.ru/20240705/obstrel-1957713655.html

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до трех

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до трех - РИА Новости, 05.07.2024

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до трех

Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:37

2024-07-05T16:37

2024-07-05T16:37

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал о двух мирных жительницах, получивших ранения в результате украинского обстрела Горловки. "Количество мирных жителей Горловки, раненых в результате украинской вооруженной агрессии, возросло до трёх", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия