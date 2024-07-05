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Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до трех
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до трех - РИА Новости, 05.07.2024
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до трех
Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:37
2024-07-05T16:37
2024-07-05T16:37
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал о двух мирных жительницах, получивших ранения в результате украинского обстрела Горловки. "Количество мирных жителей Горловки, раненых в результате украинской вооруженной агрессии, возросло до трёх", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до трех
Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки возросло до трех