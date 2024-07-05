Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Горловке и Донецку
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром несколько раз обстреляли районы Горловки, в том числе центр города и Донецк, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 03:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров… 05:10 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в публикации.
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По данным ведомства, с 5:05 до 8:00 было выпущено еще 12 снарядов этого калибра по Никитовскому району Горловки и Петровскому району Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.