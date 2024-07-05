https://ria.ru/20240705/nikab-1957784145.html

Люди в никабах пугают жителей Дагестана, заявил муфтий

Люди в никабах пугают жителей Дагестана, заявил муфтий - РИА Новости, 05.07.2024

Люди в никабах пугают жителей Дагестана, заявил муфтий

Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев на фоне запрета на ношение никаба заявил, что люди, носящие этот головной убор, пугают жителей республики, особенно... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:41

2024-07-05T21:41

2024-07-05T21:41

махачкала

северный кавказ

сергей меликов

общество

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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев на фоне запрета на ношение никаба заявил, что люди, носящие этот головной убор, пугают жителей республики, особенно пассажиров общественного транспорта. "В нашем обществе, в Дагестане, когда в маршрутку заходит человек с никабом, каждый пассажир старается на первой же остановке выйти, потому что этот пассажир, мужчина он или женщина, что будет творить дальше, никто не знает. Поэтому максимально все стараются быстро выходить, у них дела появляются на первой же остановке", - сказал муфтий в пятницу на пресс-конференции в Махачкале. Решение наложить запрет на ношение никаба Абдулаев объяснил переживаниями за дагестанское общество. Он отметил, что никаб может позволить преступникам скрываться. При этом муфтий подчеркнул, что запрет не распространится на ношение хиджаба. На этой неделе Абдулаев объявил о временном запрете ношения никабов. Он сослался на заключение отдела фетв при муфтияте Дагестана, который не нашел оснований для всеобщего запрета, но отметил, что в некоторых случаях допускается локальный запрет на ношение никаба, поскольку "безопасности общества в исламе отводится первостепенное значение". Незадолго до этого глава республики Сергей Меликов также высказался против ношения никаба из соображений безопасности. Он также отметил, что в целом эта одежда не свойственна кавказским народам. Позже аналогичное решение принял муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев. Кроме того, координационный центр мусульман Северного Кавказа постановил считать ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, поскольку оно угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.

https://ria.ru/20240705/nikab-1957740919.html

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махачкала, северный кавказ, сергей меликов, общество