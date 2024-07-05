https://ria.ru/20240705/nato-1957700194.html

НАТО хочет укрепить сотрудничество с партнерами в Азии

НАТО хочет укрепить сотрудничество с партнерами в Азии - РИА Новости, 05.07.2024

НАТО хочет укрепить сотрудничество с партнерами в Азии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса на саммите в Вашингтоне намерены укрепить партнерские отношения со странами индотихоокеанского региона,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:59

2024-07-05T15:59

2024-07-05T15:59

в мире

украина

вашингтон (штат)

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йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса на саммите в Вашингтоне намерены укрепить партнерские отношения со странами индотихоокеанского региона, включая Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию. "Третья тема саммита – это наше глобальное партнерство. Конфликт на Украине показал, что наша безопасность не региональна, а глобальна… Нам надо тесно сотрудничать с нашими партнерами в индотихоокеанском регионе", - заявил он. По словам Столтенберга, ожидаемые по этой теме решения должны подтвердить поддержку Украины, а также укрепить сотрудничество в оборонно-промышленном производстве. Ранее генсек НАТО заявлял, что планирует на саммите в Вашингтоне в июле договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю. По его словам, расширение такого партнерства необходимо, поскольку конфликт вокруг Украины продемонстрировал связь между событиями в Азиатско-тихоокеанском регионе и в Европе.

https://ria.ru/20240705/stoltenberg-1957693621.html

https://ria.ru/20240702/atr-1956861669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вашингтон (штат), япония, йенс столтенберг, нато