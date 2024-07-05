Рейтинг@Mail.ru
НАТО хочет укрепить сотрудничество с партнерами в Азии - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/nato-1957700194.html
НАТО хочет укрепить сотрудничество с партнерами в Азии
НАТО хочет укрепить сотрудничество с партнерами в Азии - РИА Новости, 05.07.2024
НАТО хочет укрепить сотрудничество с партнерами в Азии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса на саммите в Вашингтоне намерены укрепить партнерские отношения со странами индотихоокеанского региона,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:59
2024-07-05T15:59
в мире
украина
вашингтон (штат)
япония
йенс столтенберг
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса на саммите в Вашингтоне намерены укрепить партнерские отношения со странами индотихоокеанского региона, включая Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию. "Третья тема саммита – это наше глобальное партнерство. Конфликт на Украине показал, что наша безопасность не региональна, а глобальна… Нам надо тесно сотрудничать с нашими партнерами в индотихоокеанском регионе", - заявил он. По словам Столтенберга, ожидаемые по этой теме решения должны подтвердить поддержку Украины, а также укрепить сотрудничество в оборонно-промышленном производстве. Ранее генсек НАТО заявлял, что планирует на саммите в Вашингтоне в июле договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю. По его словам, расширение такого партнерства необходимо, поскольку конфликт вокруг Украины продемонстрировал связь между событиями в Азиатско-тихоокеанском регионе и в Европе.
https://ria.ru/20240705/stoltenberg-1957693621.html
https://ria.ru/20240702/atr-1956861669.html
украина
вашингтон (штат)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вашингтон (штат), япония, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Япония, Йенс Столтенберг, НАТО
НАТО хочет укрепить сотрудничество с партнерами в Азии

Столтенберг: НАТО на саммите в Вашингтоне намерена укрепить партнерство с Азией

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса на саммите в Вашингтоне намерены укрепить партнерские отношения со странами индотихоокеанского региона, включая Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.
"Третья тема саммита – это наше глобальное партнерство. Конфликт на Украине показал, что наша безопасность не региональна, а глобальна… Нам надо тесно сотрудничать с нашими партнерами в индотихоокеанском регионе", - заявил он.
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Столтенберг рассказал о "мосте в НАТО" для Украины
Вчера, 15:32
По словам Столтенберга, ожидаемые по этой теме решения должны подтвердить поддержку Украины, а также укрепить сотрудничество в оборонно-промышленном производстве.
Ранее генсек НАТО заявлял, что планирует на саммите в Вашингтоне в июле договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю. По его словам, расширение такого партнерства необходимо, поскольку конфликт вокруг Украины продемонстрировал связь между событиями в Азиатско-тихоокеанском регионе и в Европе.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
НАТО устроила беспорядок в Европе, заявили в МИД КНР
2 июля, 14:08
 
В миреУкраинаВашингтон (штат)ЯпонияЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала