НАТО хочет укрепить сотрудничество с партнерами в Азии
Столтенберг: НАТО на саммите в Вашингтоне намерена укрепить партнерство с Азией
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса на саммите в Вашингтоне намерены укрепить партнерские отношения со странами индотихоокеанского региона, включая Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.
"Третья тема саммита – это наше глобальное партнерство. Конфликт на Украине показал, что наша безопасность не региональна, а глобальна… Нам надо тесно сотрудничать с нашими партнерами в индотихоокеанском регионе", - заявил он.
По словам Столтенберга, ожидаемые по этой теме решения должны подтвердить поддержку Украины, а также укрепить сотрудничество в оборонно-промышленном производстве.
Ранее генсек НАТО заявлял, что планирует на саммите в Вашингтоне в июле договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю. По его словам, расширение такого партнерства необходимо, поскольку конфликт вокруг Украины продемонстрировал связь между событиями в Азиатско-тихоокеанском регионе и в Европе.
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