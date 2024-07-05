https://ria.ru/20240705/molniya-1957673658.html
В Новгородской области из-за молний загорелись два дома
В Новгородской области из-за молний загорелись два дома - РИА Новости, 05.07.2024
В Новгородской области из-за молний загорелись два дома
Два дома и нежилые здания в Новгородской области, предположительно, загорелись из-за молний, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:35
2024-07-05T14:35
2024-07-05T14:35
происшествия
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Два дома и нежилые здания в Новгородской области, предположительно, загорелись из-за молний, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. Поздним вечером в четверг в регион пришли грозы и ливни, впервые за сезон порывы ветра достигали 27 м/с. В результате без электричества остались 406 населенных пунктов с населением 20 тысяч человек. Аварии на сетях электроснабжения случились в 17 муниципалитетах. Были обесточены 13 социально значимых объектов, сейчас они подключены к генераторам. Наиболее сложная ситуация – в Новгородском, Старорусском и Поддорском районах. Информации о пострадавших не поступало. "Предварительно, в результате ударов молнии загорелись два жилых дома и нежилые здания в трех районах", - говорится в сообщении. Губернатор Андрей Никитин провел оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Сейчас на восстановлении электроснабжения работают 83 бригады энергетиков, 16 из них приехали из соседних регионов. По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода с сильным ветром, грозами и ливнями сохранится до 7 июля.
https://ria.ru/20240705/dom-1957568445.html
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происшествия, новгородская область, россия
Происшествия, Новгородская область, Россия
В Новгородской области из-за молний загорелись два дома
МЧС: в Новгородской области два дома и нежилые здания загорелись из-за молний