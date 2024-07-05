https://ria.ru/20240705/le_pen-1957623126.html

Ле Пен оценила шансы партии на абсолютное большинство в парламенте

Ле Пен оценила шансы партии на абсолютное большинство в парламенте - РИА Новости, 05.07.2024

Ле Пен оценила шансы партии на абсолютное большинство в парламенте

Лидер парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о серьезных шансах партии получить абсолютное большинство... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:34

2024-07-05T12:34

2024-07-05T12:34

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марин ле пен

эммануэль макрон

министерство внутренних дел франции

парламентские выборы во франции — 2024

франция

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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Лидер парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о серьезных шансах партии получить абсолютное большинство в Национальном собрании (нижней палате парламента) по итогам парламентских выборов. Ранее опрос Harris Interactive для телеканала BFMTV показал, что "Национальное объединение" может получить до 220 из 577 мест в парламенте, недобрав более 60 мандатов до большинства. Позднее опрос IFOP для телеканала LCI показал, что партия может получить до 240 мандатов по итогам второго тура выборов в парламент. "Я думаю, что у нас есть серьезные шансы на абсолютное большинство в Национальном собрании", - сказала она в эфире радиостанции Europe 1. Ле Пен заявила, что прогнозы не показывают точные результаты выборов и вспомнила, что два года назад ее партии давали не более 40 мест, тогда как в итоге они получили 89 мандатов. Кроме того, при отсутствии абсолютного большинства политическая деятельность страны будет приостановлена из-за невозможности принимать законы "в худший для нее момент", а осуществленный президентом страны Эммануэлем Макроном роспуск парламента не сможет быть вновь проведен в течение года, добавила политик. "Я не буду требовать отставки президента республики, что, кстати, не изменило бы проблемы неуправляемого Нацсобрания без абсолютного большинства, потому что в любом случае в течение года, уйдет ли он в отставку или нет, мы будем в этой ситуации", - сказала Ле Пен. Абсолютным большинством в нижней палате парламента, где заседают 577 депутатов, являются 289 голосов. По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что дало бы ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявлял, что будет премьером только в том случае, если у его партии будет абсолютное большинство. Второй тур выборов состоится 7 июля.

https://ria.ru/20240617/ifop-1953434689.html

https://ria.ru/20240611/frantsiya-1952129418.html

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в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, министерство внутренних дел франции, парламентские выборы во франции — 2024, франция