https://ria.ru/20240705/kipr-1957548338.html

Кипрские русофилы выступили за традиционные семейные ценности

Кипрские русофилы выступили за традиционные семейные ценности - РИА Новости, 05.07.2024

Кипрские русофилы выступили за традиционные семейные ценности

Кипрское общество выступает за традиционные семейные ценности и обеспокоено атаками на него, люди должны активно защищать семью, заявил РИА Новости известный... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T07:56

2024-07-05T07:56

2024-07-05T07:56

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АФИНЫ, 5 июл - РИА Новости. Кипрское общество выступает за традиционные семейные ценности и обеспокоено атаками на него, люди должны активно защищать семью, заявил РИА Новости известный кипрский общественный деятель, глава кипрского отделения Международного движения русофилов Микис Филаниотис, недавно избранный новым президентом общества дружбы и культурных связей Кипр-Россия. Киприоты вместе с российскими соотечественниками намерены отметить 8 июля праздник День семьи, любви и верности. "Мы на Кипре для праздника традиционных ценностей спроектировали флаг – ромашка с лепестками цветов российского триколора, и рисунок "папа, мама и я - счастливая семья", - сказал Филаниотис. По его словам, на Кипре ситуация лучше, чем в Греции, где принят закон об однополых браках, а в школах и детсадах детям навязываются нетрадиционные ценности. "На Кипре лучше, слава Богу, не приняли такого закона, но с такими темпами, как движется Европа, не думаю, что это долго будет держаться. Полагаю, что начнут нажимать, чтобы приняли такой же закон. Конечно, люди с ужасом слушают эти новости из Греции. Не думали, что православная страна будет принимать такой закон. Но, к сожалению, политики решают по-другому и не принимают в расчет то, что люди думают и говорят. Решает государство, правительство, и никого не спрашивает. Много чего происходит плохого по этому направлению", - сказал общественный деятель. По его словам, на Кипре много шума наделал закон о сексуальном воспитании в школах, проходили акции протеста. "Он был принят в декабре 2022 года, чтобы уроки сексуального воспитания были обязательными по закону, чтобы никто не уходил с них, и чтобы родители не имели права отказаться пускать детей на уроки. Я тоже несколько раз принимал участие и в акциях, и во встречах с группами родителей и учителей. В архиепископии мы говорили и рассказали о случаях в школе, как с этими уроками сексуального воспитания связана некая организация так называемого программирования семьи", - сказал Филаниотис. По его словам, эта организация имеет связи с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и это доказано. "Они как-то скрытно под лозунгом "Все для защиты детей от педофилов" начинают детям рассказывать разные вещи, особенно о гендерах, с самого маленького возраста. Они хитро это делали, не пускали ни родителей, никого, чтобы присутствовали на таких уроках", - сообщил он. Филаниотис сообщил, что сейчас несколько членов парламента Кипра пообещали активистам, что посмотрят, могут ли они изменить этот закон. "Сокращение населения Земли – вот главная цель. Они таким образом решили бороться с ростом населения. Это дурость. Я не понимаю этого. Это извращение. Они говорят про права однополых – про то, что они имеют право жениться, брать в семью детей – усыновлять и удочерять, а детей кто спрашивает, хотят ли они расти в такой среде? У них ведь тоже есть права, а мы их помещаем в тюрьму извращенности, чтобы они там росли. Это худшее наказание – брать ребенка и посадить на место, где все идет ненормально. Люди с ума сошли. Это двойные стандарты, западная практика", - сказал Филаниотис. На вопрос, можно ли как-то запретить или ограничить эту практику, он ответил: "Нужно, чтобы люди поднялись и требовали". "Но много лет люди как будто под наркозом, не реагируют особенно, не протестуют. Я не знаю, что происходит с людьми. Это же дело их детей, но они не реагируют так, как надо. Есть люди, которые реагируют, но их недостаточно. Мы собирали людей, но мало. В прошлом году мы делали акцию на центральной площади Никосии, и было около тысячи человек. Но это мало. А в следующий раз проводили в Ларнаке и пришло человек 200-300 максимум", - сказал он. Филаниотис сказал, что 6 июля на Кипре, как и в Греции, сторонники традиционной семьи и традиционных ценностей планируют провести парад семей. Акцию назвали Family Pride, по аналогии с так называемыми "парадами гордости" (Pride) сторонников ЛГБТ*. В Греции первые семейные парады пройдут в Афинах и в Салониках. Эти акции проводили Сербия и Болгария. "Я прочитал, что будет 6 июля в Лимасоле парад родителей. Видимо, акция начинает развиваться", - сказал Филаниотис. "Я еще не понимаю вот эти "парады гордости", свободно по улицам ходят и рекламируют извращения. Что они хотят доказать? И дети смотрят, и женщины, и мужчины. Еще хуже – уже начали издеваться над иконами, над крестом, а правительство разрешает это, говорит не мешать им. Дали бы им один стадион, на один день, сделали бы свой "парад" с закрытыми дверями для тех, кто старше 18 лет. Зачем по улицам ходить? Не понимаю этого. Все хуже и хуже. Обычно при таких парадах стоят представители от партий, муниципалитета, правительства и радуются. Чему радоваться, не знаю", - сообщил он. В России 8 июля день Петра и Февронии Муромских - православных покровителей семьи и брака, стал государственным праздником, - Днем семьи, любви и верности. На Кипре в мероприятиях вместе с российскими соотечественниками участвуют и киприоты. Как сообщили РИА Новости в Российском центре науки и культуры (РЦНК), в этом году 7 июля во вновь построенном храме святителя Николая Чудотворца в Лимасоле состоится молебен, пройдет вручение наград семьям, прожившим вместе более 25 лет. Будет представлена концертная программа "День семьи, любви и верности - торжество важнейших православных ценностей". В понедельник, 8 июля праздничные мероприятия запланированы в планетарии Кипра, где пройдет творческая мастерская для всей семьи, интерактивная лекция "Звезды и планеты", семейные эстафеты и конкурсы, сообщили в РЦНК.*Экстремистское движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20240617/kipr-1953307846.html

https://ria.ru/20240701/goreslavskiy-1956168091.html

https://ria.ru/20240622/patrushev-1954676582.html

https://ria.ru/20240204/gretsiya-1925342286.html

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кипр, греция, россия, николай чудотворец, воз, рцнк, в мире