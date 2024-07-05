МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто на фоне протестов против повышения налогов заявил, что намерен провести изменения в правительстве. Трансляция велась на странице канцелярии президента в соцсети X."Последние две недели были трудным временем для нас как страны… За всеми этими мерами последуют изменения в правительстве, которые я проведу в скором времени", - заявил Руто. Он анонсировал создание независимой рабочей группы для проведения аудита госдолга, сокращение числа советников в правительстве вдвое, роспуск 47 госкорпораций. Кроме того, Руто объявил, что в целях сокращения государственных расходов госслужащим в возрасте 60 лет и старше не продлят срок полномочий. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Двадцать шестого июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране. Правозащитная организация страны "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR) сообщила, что по меньшей мере 39 человек погибли, более 360 человек пострадали в ходе протестов. Во вторник, 2 июля, протесты возобновились в крупных городах Кении, власти задействовали бронетехнику, начали применять слезоточивый газ против протестующих, а полиция сообщила о 270 задержанных.
Президент Кении проведет изменения в правительстве из-за протестов
Президент Кении Руто намерен провести изменения в правительстве из-за протестов
Сотрудники полиции применяют слезоточивый газ против протестующих в Найроби, Кения. Кадр видео очевидца
Сотрудники полиции применяют слезоточивый газ против протестующих в Найроби, Кения. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто на фоне протестов против повышения налогов заявил, что намерен провести изменения в правительстве. Трансляция велась на странице канцелярии президента в соцсети X.
"Последние две недели были трудным временем для нас как страны… За всеми этими мерами последуют изменения в правительстве, которые я проведу в скором времени", - заявил Руто.
Он анонсировал создание независимой рабочей группы для проведения аудита госдолга, сокращение числа советников в правительстве вдвое, роспуск 47 госкорпораций. Кроме того, Руто объявил, что в целях сокращения государственных расходов госслужащим в возрасте 60 лет и старше не продлят срок полномочий.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Двадцать шестого июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране.
Правозащитная организация страны "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR) сообщила, что по меньшей мере 39 человек погибли, более 360 человек пострадали в ходе протестов.
Во вторник, 2 июля, протесты возобновились в крупных городах Кении, власти задействовали бронетехнику, начали применять слезоточивый газ против протестующих, а полиция сообщила о 270 задержанных.
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