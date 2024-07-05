https://ria.ru/20240705/kartiny-1957557344.html

В Сеуле открылась выставка "Шедевры из России"

В Сеуле открылась выставка "Шедевры из России" - РИА Новости, 05.07.2024

В Сеуле открылась выставка "Шедевры из России"

Выставка из 250 картин современных российских художников под названием "Шедевры из России" проходит в галерее "Картина" в Сеуле с 30 июня по 28 июля, ее посетил РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T09:13

2024-07-05T09:13

2024-07-05T09:13

культура

россия

южная корея

сеул

российская академия художеств

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СЕУЛ, 5 июл – РИА Новости. Выставка из 250 картин современных российских художников под названием "Шедевры из России" проходит в галерее "Картина" в Сеуле с 30 июня по 28 июля, ее посетил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев, который отметил важность связей в сфере культуры и проведения подобных мероприятий, сообщили РИА новости организаторы выставки. Галерея "Картина" открыта в 2019 году и с 2020 года занимается проведением выставок, мероприятий и лекций в Южной Корее, чтобы представить жителям этой страны "лучших художников России", а также организацией выставок корейских художников в РФ. В 2021 году галерея, единственная в Южной Корее, заключила соглашение о сотрудничестве с Российской академией художеств. "Картина" обладает коллекцией из 250 произведений 15 российских художников, таких как Ольга Булгакова, Михаил Изотов, Игорь Орлов, Алексей Савченко, Иван Кугач, Юрий Мокшин, Владимир Пентюхов и другие. "Вначале люди не интересовались российской живописью. Но сейчас мы получаем большой интерес и хорошие отзывы. Я считаю, что даже в условиях очень сложной глобальной ситуации культура и искусство не должны утрачивать свою уникальную особенность (соединять людей – ред). Я надеюсь, что эта выставка станет символом культурного обмена между нашими странами", - заявила на мероприятии, посвященном проведению выставки, глава галереи Ким Хи Ын. Она отметила, что уровень произведений, представленных в галерее очень высокий и выразила надежду, что сможет и далее представлять российскую культуру Южной Корее. Посетил выставку и посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев. Он отметил древнюю и глубокую историю связей и обменов двух народов, напомнив, что формальные связи России и Кореи были установлены 140 лет назад в июле 1884 года, а первые корейцы переселились на территорию России еще 160 лет назад. "Сейчас наши отношения переживают действительно непростой период, но хотелось бы отметить, что они были установлены не вчера и даже не в 1990 году, когда были учреждены дипломатические связи, а гораздо раньше... С тех пор наши народы контактируют друг с другом и развивают обмены во всех областях, не в последнюю, а может даже и в первую очередь, в сфере культуры", - заявил посол. Он добавил, что связи в сфере культуры помогают "понять душу народа", и когда люди говорят "на языке культуры" они общаются как "настоящие друзья". "Я бы сравнил глубину наших отношений… с морем. Если на поверхности дует сильный ветер, и, может быть, поднимаются высокие волны, то глубина наших связей на самом деле не затронута этими явлениями", - заметил Зиновьев. Он согласился, что в "непростые времена", как сейчас особенно важно проводить подобные этой выставке культурные мероприятия. Посол добавил, что в Корее российская музыка, изобразительное искусство, литература и балет пользуются "большой популярностью", а в России в свою очередь очень любят корейское искусство, музыку и живопись, как современную, так и традиционную. Выставка, которая занимает помещения на двух этажах в галерее открыта для посетителей с 30 июня по 28 июля. Также в галерее проходят лекции, посвященные искусству России, его истории, различным направлениям в живописи. Их проводит сама глава галереи Ким Хи Ын. Седьмого июля исполнятся 140 лет со дня подписания в 1884 году первого российско-корейского межгосударственного Договора о дружбе и торговле, ставшего важной вехой в развитии дипломатических, торгово-экономических и культурных обменов между двумя странами.

https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934882556.html

https://ria.ru/20240306/koreya-1931362458.html

https://ria.ru/20240520/otmena-1944110653.html

https://ria.ru/20240303/otmena-1930881793.html

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южная корея

сеул

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россия, южная корея, сеул, российская академия художеств