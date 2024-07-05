В Иране продлили голосование на выборах президента
Jamaran: голосование на выборах президента в Иране продлили до 0:00
© AP Photo / Hadi MizbanВыборы президента Ирана
© AP Photo / Hadi Mizban
Выборы президента Ирана
ТЕГЕРАН, 5 июл – РИА Новости. Иранцы смогут отдать свой голос на внеочередных президентских выборах в пятницу до полуночи, период голосования на избирательных участках продлен до 0.00 по местному времени (23.30 мск), передает агентство Jamaran.
Второй тур голосования на внеочередных президентских выборах, назначенных после гибели в мае в результате авиакатастрофы президента Эбрахима Раиси, проходит в Иране. Граждане страны выбирают нового президента, отдавая свой голос за одного из двух кандидатов – лидера первого тура голосования, реформатора Масуда Пезешкиана, получившего более 10,4 из 24,5 миллиона засчитанных голосов, или его конкурента, представителя консервативного крыла Саида Джалили, набравшего в первом туре примерно на миллион голосов меньше.
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"Время голосования (на выборах президента Ирана - ред.) продлено еще на два часа, то есть, до 0.00 (23.30 мск)", - говорится в сообщении агентства.
Масуд Пезешкиан, которому сейчас 69 лет, является политиком реформистского толка и членом иранского парламента последних пяти созывов. Врач по специальности, он занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005). Кандидат ранее дважды принимал участие в борьбе за президентское кресло, однако вышел в финал впервые лишь на выборах, проходящих в этом году: 12 лет назад он решил покинуть предвыборную гонку самостоятельно, а на выборах 2021 года его кандидатура не получила одобрение Наблюдательного совета Ирана (высшая палата парламента, осуществляющая надзор за проведением выборов).
Его конкурент - представитель консервативного крыла иранской политики, 58-летний Саид Джалили, член Стратегического совета Ирана по международным отношениям, действительный член Совета по определению политической целесообразности и представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности, в котором он некоторое время занимал также пост секретаря. В его послужном списке - пост замглавы МИД Ирана в департаменте Европы и США и руководство в течение шести лет командой, ведущей переговоры по ядерной сделке. Сегодняшние выборы - уже третья для Джалили попытка стать президентом Ирана: в 2013 году политик занял третье место, набрав более 4 миллионов голосов, а в 2021 снял свою кандидатуру до голосования в пользу выигравшего те выборы и ныне покойного президента Раиси.
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Первый тур голосования на президентских выборах состоялся в Иране неделю назад, 28 июня. Избирательные участки были открыты с 7.30 мск до 23.30 мск. Явка избирателей в тот день составила около 40%. По результатам было подсчитано 24,5 миллиона голосов, отданных избирателями на более чем 58 тысячах избирательных участков в 482 областях Ирана.
Президент занимает в структуре государственной власти Ирана второе место после Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, осуществляя реализацию всех программ государственного развития и общей внешнеполитической линии Ирана. От того, кто именно станет новым президентом исламской республики, будут зависеть дальнейшие перспективы развития отношений Ирана как с Россией, так и с западными странами. В этой связи Тегеран и Москва неоднократно подчеркивали, что их отношения не изменятся, независимо от исхода выборов. При этом некоторые иранские высшие государственные лица не исключают и развития отношений исламской республики с Западом.
В России выборы президента Ирана проходят в нескольких городах. Помимо Москвы, голосование организовано в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани, где есть иранские генконсульства, а также Чебоксарах, где нет иранского диппредставительства.
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