https://ria.ru/20240705/iran-1957672567.html

Президентские выборы в Иране проходят в спокойной обстановке

Президентские выборы в Иране проходят в спокойной обстановке - РИА Новости, 05.07.2024

Президентские выборы в Иране проходят в спокойной обстановке

Второй тур внеочередных президентских выборов в Иране, проводящиеся после гибели в мае в результате крушения вертолета президента Эбрахима Раиси, проходит в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:32

2024-07-05T14:32

2024-07-05T14:32

иран

россия

президентские выборы в иране

в мире

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ТЕГЕРАН, 5 июл – РИА Новости. Второй тур внеочередных президентских выборов в Иране, проводящиеся после гибели в мае в результате крушения вертолета президента Эбрахима Раиси, проходит в спокойной обстановке, передает корреспондент РИА Новости. Движение транспорта в Тегеране в день выборов не затруднено и, как и количество жителей иранской столицы на улицах, имеет обычный характер для традиционного в Иране выходного дня. Магазины и точки общественного питания работают в привычном режиме. На улице Энгеляб - главном книжном базаре города, располагающемся вдоль Тегеранского университета, - заметно оживление: торговцы развернули лотки со своей печатной продукцией, и вокруг них собираются те, кто вышел на прогулку или по делам. Город, чьи стены еще хранят память о закончившейся за день до голосования предвыборной агитации, готовится к важному религиозному событию - наступающему в воскресенье месяцу мухаррам, во время которого отмечается траур по имаму Хосейну, внуку пророка Мохаммада, трагически погибшему в битве при иракском городе Кербела в седьмом веке. На улицах Тегерана встречается больше людей, полностью одетых в черное, рядом с дорогами и на мостах появляются черные траурные флаги и транспаранты. Хронологическая близость выборов преемника Раиси, гибель которого в авиакатастрофе ассоциируется в сознании части иранского общества с гибелью имама Хосейна, отразилась на внутреннем убранстве избирательных участков: многие из них расположены в мечетях, которые в преддверии траурных дней мухаррама также украсились черными флагами. На некоторых улицах можно увидеть традиционные для этого периода крупные узорные металлические конструкции, которые будут нести на себе местные силачи-участники траурных шествий. На трех посещенных корреспондентом РИА Новости участках в разных частях города наблюдалась средняя явка, при этом, по наблюдениям, ближе к полудню число избирателей выросло. Очередь к известному в столице Ирана избирательному участку, расположенному в культурно-религиозном центре Хосейние Эршад, собралась уже рано утром, еще до открытия этого пункта голосования. Как на этот участок, так и на другие, иранцы приходят целыми семьями, в том числе с маленькими детьми. Граждане страны выбирают в пятницу нового президента, отдавая свой голос за одного из двух кандидатов – лидера первого тура голосования, реформатора Масуда Пезешкиана, или его конкурента, представителя консервативного крыла Саида Джалили, набравшего в первом туре примерно на миллион голосов меньше. Первый тур голосования на президентских выборах состоялся в Иране неделю назад, 28 июня. Избирательные участки были открыты с 7.30 мск до 23.30 мск. Явка избирателей в тот день составила около 40%. По результатам было подсчитано 24,5 миллиона голосов, отданных избирателями на более чем 58 тысячах избирательных участков в 482 областях Ирана. Президент занимает в структуре государственной власти Ирана второе место после Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, осуществляя реализацию всех программ государственного развития и общей внешнеполитической линии Ирана. От того, кто именно станет новым президентом исламской республики, будут зависеть дальнейшие перспективы развития отношений Ирана как с Россией, так и с западными странами. В этой связи Тегеран и Москвой неоднократно подчеркивали, что их отношения не изменятся независимо от исхода выборов. При этом некоторые иранские высшие государственные лица не исключают и развития отношений исламской республики с Западом. В России выборы президента Ирана проходят в нескольких городах. Помимо Москвы, голосование организовано в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани, где есть иранские генконсульства, а также Чебоксарах, где нет иранского диппредставительства.

https://ria.ru/20240705/iran-1957024777.html

https://radiosputnik.ru/20240530/raisi-1949268889.html

https://ria.ru/20240704/shos-1957280376.html

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иран, россия, президентские выборы в иране, в мире