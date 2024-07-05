Рейтинг@Mail.ru
В Москве спасли пьяного инвалида, купавшегося в очистных сооружениях - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/invalid-1957708170.html
В Москве спасли пьяного инвалида, купавшегося в очистных сооружениях
В Москве спасли пьяного инвалида, купавшегося в очистных сооружениях - РИА Новости, 05.07.2024
В Москве спасли пьяного инвалида, купавшегося в очистных сооружениях
Помощь спасателей понадобилась инвалиду без руки, решившему искупаться в состоянии опьянения в очистных сооружениях на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:26
2024-07-05T16:26
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891255195_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d07cbc1937befdbcd898a7265dbfc69.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Помощь спасателей понадобилась инвалиду без руки, решившему искупаться в состоянии опьянения в очистных сооружениях на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. &quot;Поступила заявка на спасение тонущего мужчины в воде очистных сооружений на Новочеркасском бульваре&quot;, - сказал собеседник агентства.По его словам, позже выяснилось, что пьяный инвалид без одной руки решил там искупаться. "Спасатели помогли ему выбраться из воды, в медицинской помощи не нуждается", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240705/moskva-1957707427.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891255195_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_7f40df09f702823cf4d9c14b65ce9918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве спасли пьяного инвалида, купавшегося в очистных сооружениях

Пьяный инвалид без руки искупался в очистных сооружениях на юго-востоке Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛюберецкие очистные сооружения
Люберецкие очистные сооружения - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Люберецкие очистные сооружения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Помощь спасателей понадобилась инвалиду без руки, решившему искупаться в состоянии опьянения в очистных сооружениях на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«

"Поступила заявка на спасение тонущего мужчины в воде очистных сооружений на Новочеркасском бульваре", - сказал собеседник агентства.

По его словам, позже выяснилось, что пьяный инвалид без одной руки решил там искупаться.
"Спасатели помогли ему выбраться из воды, в медицинской помощи не нуждается", - заключил собеседник агентства.
Включение кондиционера - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В центре Москвы 50 человек эвакуировали из-за кондиционера
Вчера, 16:24
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала