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В Москве спасли пьяного инвалида, купавшегося в очистных сооружениях
В Москве спасли пьяного инвалида, купавшегося в очистных сооружениях - РИА Новости, 05.07.2024
В Москве спасли пьяного инвалида, купавшегося в очистных сооружениях
Помощь спасателей понадобилась инвалиду без руки, решившему искупаться в состоянии опьянения в очистных сооружениях на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:26
2024-07-05T16:26
2024-07-05T16:26
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Помощь спасателей понадобилась инвалиду без руки, решившему искупаться в состоянии опьянения в очистных сооружениях на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступила заявка на спасение тонущего мужчины в воде очистных сооружений на Новочеркасском бульваре", - сказал собеседник агентства.По его словам, позже выяснилось, что пьяный инвалид без одной руки решил там искупаться. "Спасатели помогли ему выбраться из воды, в медицинской помощи не нуждается", - заключил собеседник агентства.
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РИА Новости
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происшествия, москва
В Москве спасли пьяного инвалида, купавшегося в очистных сооружениях
Пьяный инвалид без руки искупался в очистных сооружениях на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Помощь спасателей понадобилась инвалиду без руки, решившему искупаться в состоянии опьянения в очистных сооружениях на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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"Поступила заявка на спасение тонущего мужчины в воде очистных сооружений на Новочеркасском бульваре", - сказал собеседник агентства.
По его словам, позже выяснилось, что пьяный инвалид без одной руки решил там искупаться.
"Спасатели помогли ему выбраться из воды, в медицинской помощи не нуждается", - заключил собеседник агентства.