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В Москве спасли пьяного инвалида, купавшегося в очистных сооружениях

В Москве спасли пьяного инвалида, купавшегося в очистных сооружениях - РИА Новости, 05.07.2024

В Москве спасли пьяного инвалида, купавшегося в очистных сооружениях

Помощь спасателей понадобилась инвалиду без руки, решившему искупаться в состоянии опьянения в очистных сооружениях на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:26

2024-07-05T16:26

2024-07-05T16:26

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Помощь спасателей понадобилась инвалиду без руки, решившему искупаться в состоянии опьянения в очистных сооружениях на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступила заявка на спасение тонущего мужчины в воде очистных сооружений на Новочеркасском бульваре", - сказал собеседник агентства.По его словам, позже выяснилось, что пьяный инвалид без одной руки решил там искупаться. "Спасатели помогли ему выбраться из воды, в медицинской помощи не нуждается", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240705/moskva-1957707427.html

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва