https://ria.ru/20240705/indiya-1957545072.html

Российско-индийское предприятие передало Индии 35 тысяч автоматов АК-203

Российско-индийское предприятие передало Индии 35 тысяч автоматов АК-203 - РИА Новости, 05.07.2024

Российско-индийское предприятие передало Индии 35 тысяч автоматов АК-203

Российско-индийское совместное предприятие передало ВС Индии 35 тысяч автоматов АК-203, сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T07:01

2024-07-05T07:01

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российско-индийское совместное предприятие передало ВС Индии 35 тысяч автоматов АК-203, сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации "Ростех". "Российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, зарегистрированное и расположенное в Индии, произвело и передало индийскому министерству обороны 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203. Учредители предприятия с российской стороны – "Рособоронэкспорт" и концерн "Калашников" госкорпорации Ростех", - говорится в сообщении. Автомат Калашникова АК-203 – версия автомата АК-200 под используемый в индийской армии патрон 7,62×39 миллиметров. "Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, одним из учредителей которого с российской стороны выступает Рособоронэкспорт, завершило первую фазу проекта по производству автоматов Калашникова АК-203 в Индии. Для повышения степени локализации на завод Korwa Ordnance Factory в Амети, штат Уттар-Прадеш, отгружено все необходимое имущество, полностью оборудованы производственные мощности. Это позволило в оговоренные с министерством обороны Индии сроки произвести и поставить индийской армии партию в 35 тысяч автоматов Калашникова", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева. В "Ростехе" отметили, что РФ и Индия продолжают реализацию проектов по направлению военно-технического сотрудничества. В основе текущих и перспективных программ – максимальная нацеленность сторон на технологическое взаимодействие. "Сегодня Индия – первый иностранный заказчик, который начал выпускать у себя "двухсотую" серию автоматов Калашникова. Производство продукции развернуто в Индии в полном соответствии программам Make In India и "Самодостаточная Индия". Проект включает трансфер технологий, в его концепцию заложена 100-процентная локализация производства АК-203. Такие программы – один из трендов современного рынка вооружений и конкурентное преимущество России как надежного поставщика лучших оборонных решений", – цитируется в сообщении гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

https://ria.ru/20240704/proizvodstvo-1957268145.html

https://ria.ru/20240301/indiya-1930459432.html

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индия, россия, уттар-прадеш, александр михеев, сергей чемезов, ростех, рособоронэкспорт, в мире