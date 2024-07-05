Российско-индийское предприятие передало Индии 35 тысяч автоматов АК-203
Ростех: российско-индийское предприятие передало Индии 35 тысяч автоматов АК-203
Автомат АК-203 (автомат Калашникова). Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российско-индийское совместное предприятие передало ВС Индии 35 тысяч автоматов АК-203, сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
"Российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, зарегистрированное и расположенное в Индии, произвело и передало индийскому министерству обороны 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203. Учредители предприятия с российской стороны – "Рособоронэкспорт" и концерн "Калашников" госкорпорации Ростех", - говорится в сообщении.
Автомат Калашникова АК-203 – версия автомата АК-200 под используемый в индийской армии патрон 7,62×39 миллиметров.
"Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, одним из учредителей которого с российской стороны выступает Рособоронэкспорт, завершило первую фазу проекта по производству автоматов Калашникова АК-203 в Индии. Для повышения степени локализации на завод Korwa Ordnance Factory в Амети, штат Уттар-Прадеш, отгружено все необходимое имущество, полностью оборудованы производственные мощности. Это позволило в оговоренные с министерством обороны Индии сроки произвести и поставить индийской армии партию в 35 тысяч автоматов Калашникова", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.
В "Ростехе" отметили, что РФ и Индия продолжают реализацию проектов по направлению военно-технического сотрудничества. В основе текущих и перспективных программ – максимальная нацеленность сторон на технологическое взаимодействие.
"Сегодня Индия – первый иностранный заказчик, который начал выпускать у себя "двухсотую" серию автоматов Калашникова. Производство продукции развернуто в Индии в полном соответствии программам Make In India и "Самодостаточная Индия". Проект включает трансфер технологий, в его концепцию заложена 100-процентная локализация производства АК-203. Такие программы – один из трендов современного рынка вооружений и конкурентное преимущество России как надежного поставщика лучших оборонных решений", – цитируется в сообщении гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.