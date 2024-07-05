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Российско-индийское предприятие передало Индии 35 тысяч автоматов АК-203 - РИА Новости, 05.07.2024
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07:01 05.07.2024 (обновлено: 07:02 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/indiya-1957545072.html
Российско-индийское предприятие передало Индии 35 тысяч автоматов АК-203
Российско-индийское предприятие передало Индии 35 тысяч автоматов АК-203 - РИА Новости, 05.07.2024
Российско-индийское предприятие передало Индии 35 тысяч автоматов АК-203
Российско-индийское совместное предприятие передало ВС Индии 35 тысяч автоматов АК-203, сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T07:01
2024-07-05T07:02
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российско-индийское совместное предприятие передало ВС Индии 35 тысяч автоматов АК-203, сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации "Ростех". "Российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, зарегистрированное и расположенное в Индии, произвело и передало индийскому министерству обороны 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203. Учредители предприятия с российской стороны – "Рособоронэкспорт" и концерн "Калашников" госкорпорации Ростех", - говорится в сообщении. Автомат Калашникова АК-203 – версия автомата АК-200 под используемый в индийской армии патрон 7,62×39 миллиметров. "Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, одним из учредителей которого с российской стороны выступает Рособоронэкспорт, завершило первую фазу проекта по производству автоматов Калашникова АК-203 в Индии. Для повышения степени локализации на завод Korwa Ordnance Factory в Амети, штат Уттар-Прадеш, отгружено все необходимое имущество, полностью оборудованы производственные мощности. Это позволило в оговоренные с министерством обороны Индии сроки произвести и поставить индийской армии партию в 35 тысяч автоматов Калашникова", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева. В "Ростехе" отметили, что РФ и Индия продолжают реализацию проектов по направлению военно-технического сотрудничества. В основе текущих и перспективных программ – максимальная нацеленность сторон на технологическое взаимодействие. "Сегодня Индия – первый иностранный заказчик, который начал выпускать у себя "двухсотую" серию автоматов Калашникова. Производство продукции развернуто в Индии в полном соответствии программам Make In India и "Самодостаточная Индия". Проект включает трансфер технологий, в его концепцию заложена 100-процентная локализация производства АК-203. Такие программы – один из трендов современного рынка вооружений и конкурентное преимущество России как надежного поставщика лучших оборонных решений", – цитируется в сообщении гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
https://ria.ru/20240704/proizvodstvo-1957268145.html
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индия, россия, уттар-прадеш, александр михеев, сергей чемезов, ростех, рособоронэкспорт, в мире
Индия, Россия, Уттар-Прадеш, Александр Михеев, Сергей Чемезов, Ростех, Рособоронэкспорт, В мире
Российско-индийское предприятие передало Индии 35 тысяч автоматов АК-203

Ростех: российско-индийское предприятие передало Индии 35 тысяч автоматов АК-203

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомат АК-203 (автомат Калашникова)
Автомат АК-203 (автомат Калашникова) - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомат АК-203 (автомат Калашникова). Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российско-индийское совместное предприятие передало ВС Индии 35 тысяч автоматов АК-203, сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
"Российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, зарегистрированное и расположенное в Индии, произвело и передало индийскому министерству обороны 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203. Учредители предприятия с российской стороны – "Рособоронэкспорт" и концерн "Калашников" госкорпорации Ростех", - говорится в сообщении.
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4 июля, 09:15
Автомат Калашникова АК-203 – версия автомата АК-200 под используемый в индийской армии патрон 7,62×39 миллиметров.
"Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, одним из учредителей которого с российской стороны выступает Рособоронэкспорт, завершило первую фазу проекта по производству автоматов Калашникова АК-203 в Индии. Для повышения степени локализации на завод Korwa Ordnance Factory в Амети, штат Уттар-Прадеш, отгружено все необходимое имущество, полностью оборудованы производственные мощности. Это позволило в оговоренные с министерством обороны Индии сроки произвести и поставить индийской армии партию в 35 тысяч автоматов Калашникова", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.
В "Ростехе" отметили, что РФ и Индия продолжают реализацию проектов по направлению военно-технического сотрудничества. В основе текущих и перспективных программ – максимальная нацеленность сторон на технологическое взаимодействие.
"Сегодня Индия – первый иностранный заказчик, который начал выпускать у себя "двухсотую" серию автоматов Калашникова. Производство продукции развернуто в Индии в полном соответствии программам Make In India и "Самодостаточная Индия". Проект включает трансфер технологий, в его концепцию заложена 100-процентная локализация производства АК-203. Такие программы – один из трендов современного рынка вооружений и конкурентное преимущество России как надежного поставщика лучших оборонных решений", – цитируется в сообщении гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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ИндияРоссияУттар-ПрадешАлександр МихеевСергей ЧемезовРостехРособоронэкспортВ мире
 
 
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