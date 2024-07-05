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"Форум будущего БРИКС. Облачные города" пройдет 18-19 сентября в Москве - РИА Новости, 05.07.2024
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20:14 05.07.2024 (обновлено: 20:17 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/forum-1957769366.html
"Форум будущего БРИКС. Облачные города" пройдет 18-19 сентября в Москве
"Форум будущего БРИКС. Облачные города" пройдет 18-19 сентября в Москве - РИА Новости, 05.07.2024
"Форум будущего БРИКС. Облачные города" пройдет 18-19 сентября в Москве
Москва остается одним из самых быстро развивающихся городов мира, несмотря на западные санкции, подчеркнули участники пресс-конференции, посвященной проведению... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:14
2024-07-05T20:17
экономика
технологии
москва
ближний восток
азия
брикс
снг
наука и инновации
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Москва остается одним из самых быстро развивающихся городов мира, несмотря на западные санкции, подчеркнули участники пресс-конференции, посвященной проведению "Форума будущего БРИКС. Облачные города", который состоится в российской столице 18-19 сентября. Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие свыше пяти тысяч человек из стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ, на нем выступят более 300 экспертов, в том числе предприниматели, представители технологических компаний и стартапов, главы городов. Они выработают алгоритмы создания комфортной, безопасной и высокотехнологичной среды для обеспечения устойчивого развития мегаполисов в соответствии с потребностями современного человека. Как отметил на пресс-конференции почетный председатель Форума будущего БРИКС. Облачные города, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, Москва является флагманом развития городской инфраструктуры, в том числе инновационной, не только среди стран БРИКС, но и среди других мировых мегаполисов. "Москва представляет очень интересную модель устойчивого мегаполиса.... Многие крупные города сталкиваются с проблемами при реализации условий зеленой экономики и устойчивого развития, но Москва прекрасно с этим справляется с точки зрения качества воздуха, воды, жилья. По сравнению с другими мегаполисами, например, Бангкоком, Куала Лумпуром, Сеулом, Нью Дели — Москва гораздо более зеленый город", — привели в пресс-службе форума его слова. Программный директор форума Евгений Кузнецов сообщил, что структура мероприятия включает в себя деловую, культурную и выставочную программы. Одной из ключевых тем станет обсуждение создания эффективной и комфортной городской инфраструктуры, которая позволит создать дополнительные возможности для жителей мегаполиса и новых бизнес-проектов. Кузнецов напомнил, что Москва сформировала широкий спектр инструментов поддержки бизнеса, многие из которых были отмечены на международном уровне. Форум станет площадкой, где специалисты в области инноваций и предпринимательства смогут обменяться опытом и ускорить процессы развития современных инструментов бизнеса на территории стран БРИКС. Форумная программа также включает рассмотрение вопросов стимулирования творческих и образовательных процессов, обсуждение образа жизни горожан в будущем, стратегий формирования комфортной жизни в мегаполисах. "Мы увидим очень яркое и знаковое событие. Москва сохраняет свои позиции одного из мировых центров интеллектуальной дискуссии относительно целей и направлений развития. Композиция форума построена таким образом, чтобы обеспечить эффективный диалог между представителями бизнеса и инноваций, городскими властями и жителями городов. Важно, что форум станет площадкой не только обсуждения планов, идей, перспектив и глобальных возможностей, но и обмена реальным опытом в том, что нужно людям", — резюмировал Кузнецов. Форум будущего БРИКС. Облачные города проводится в Москве второй раз. На предыдущем форуме был подписан ряд международных соглашений на сумму более 33 миллиардов рублей.
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экономика, технологии, москва, ближний восток, азия, брикс, снг, наука и инновации
Экономика, Технологии, Москва, Ближний Восток, Азия, БРИКС, СНГ, Наука и инновации

"Форум будущего БРИКС. Облачные города" пройдет 18-19 сентября в Москве

© Фото : Фото пресс-службы Форума будущего БРИКСПочетный председатель "Форума будущего БРИКС. Облачные города", лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг
Почетный председатель Форума будущего БРИКС. Облачные города, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Фото пресс-службы Форума будущего БРИКС
Почетный председатель "Форума будущего БРИКС. Облачные города", лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Москва остается одним из самых быстро развивающихся городов мира, несмотря на западные санкции, подчеркнули участники пресс-конференции, посвященной проведению "Форума будущего БРИКС. Облачные города", который состоится в российской столице 18-19 сентября.
Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие свыше пяти тысяч человек из стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ, на нем выступят более 300 экспертов, в том числе предприниматели, представители технологических компаний и стартапов, главы городов. Они выработают алгоритмы создания комфортной, безопасной и высокотехнологичной среды для обеспечения устойчивого развития мегаполисов в соответствии с потребностями современного человека.
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Как отметил на пресс-конференции почетный председатель Форума будущего БРИКС. Облачные города, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, Москва является флагманом развития городской инфраструктуры, в том числе инновационной, не только среди стран БРИКС, но и среди других мировых мегаполисов.
"Москва представляет очень интересную модель устойчивого мегаполиса.... Многие крупные города сталкиваются с проблемами при реализации условий зеленой экономики и устойчивого развития, но Москва прекрасно с этим справляется с точки зрения качества воздуха, воды, жилья. По сравнению с другими мегаполисами, например, Бангкоком, Куала Лумпуром, Сеулом, Нью Дели — Москва гораздо более зеленый город", — привели в пресс-службе форума его слова.
Программный директор форума Евгений Кузнецов сообщил, что структура мероприятия включает в себя деловую, культурную и выставочную программы. Одной из ключевых тем станет обсуждение создания эффективной и комфортной городской инфраструктуры, которая позволит создать дополнительные возможности для жителей мегаполиса и новых бизнес-проектов.
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Кузнецов напомнил, что Москва сформировала широкий спектр инструментов поддержки бизнеса, многие из которых были отмечены на международном уровне. Форум станет площадкой, где специалисты в области инноваций и предпринимательства смогут обменяться опытом и ускорить процессы развития современных инструментов бизнеса на территории стран БРИКС.
Форумная программа также включает рассмотрение вопросов стимулирования творческих и образовательных процессов, обсуждение образа жизни горожан в будущем, стратегий формирования комфортной жизни в мегаполисах.
«
"Мы увидим очень яркое и знаковое событие. Москва сохраняет свои позиции одного из мировых центров интеллектуальной дискуссии относительно целей и направлений развития. Композиция форума построена таким образом, чтобы обеспечить эффективный диалог между представителями бизнеса и инноваций, городскими властями и жителями городов. Важно, что форум станет площадкой не только обсуждения планов, идей, перспектив и глобальных возможностей, но и обмена реальным опытом в том, что нужно людям", — резюмировал Кузнецов.
Форум будущего БРИКС. Облачные города проводится в Москве второй раз. На предыдущем форуме был подписан ряд международных соглашений на сумму более 33 миллиардов рублей.
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