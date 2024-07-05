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"Форум будущего БРИКС. Облачные города" пройдет 18-19 сентября в Москве

"Форум будущего БРИКС. Облачные города" пройдет 18-19 сентября в Москве - РИА Новости, 05.07.2024

"Форум будущего БРИКС. Облачные города" пройдет 18-19 сентября в Москве

Москва остается одним из самых быстро развивающихся городов мира, несмотря на западные санкции, подчеркнули участники пресс-конференции, посвященной проведению... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T20:14

2024-07-05T20:14

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Москва остается одним из самых быстро развивающихся городов мира, несмотря на западные санкции, подчеркнули участники пресс-конференции, посвященной проведению "Форума будущего БРИКС. Облачные города", который состоится в российской столице 18-19 сентября. Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие свыше пяти тысяч человек из стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ, на нем выступят более 300 экспертов, в том числе предприниматели, представители технологических компаний и стартапов, главы городов. Они выработают алгоритмы создания комфортной, безопасной и высокотехнологичной среды для обеспечения устойчивого развития мегаполисов в соответствии с потребностями современного человека. Как отметил на пресс-конференции почетный председатель Форума будущего БРИКС. Облачные города, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, Москва является флагманом развития городской инфраструктуры, в том числе инновационной, не только среди стран БРИКС, но и среди других мировых мегаполисов. "Москва представляет очень интересную модель устойчивого мегаполиса.... Многие крупные города сталкиваются с проблемами при реализации условий зеленой экономики и устойчивого развития, но Москва прекрасно с этим справляется с точки зрения качества воздуха, воды, жилья. По сравнению с другими мегаполисами, например, Бангкоком, Куала Лумпуром, Сеулом, Нью Дели — Москва гораздо более зеленый город", — привели в пресс-службе форума его слова. Программный директор форума Евгений Кузнецов сообщил, что структура мероприятия включает в себя деловую, культурную и выставочную программы. Одной из ключевых тем станет обсуждение создания эффективной и комфортной городской инфраструктуры, которая позволит создать дополнительные возможности для жителей мегаполиса и новых бизнес-проектов. Кузнецов напомнил, что Москва сформировала широкий спектр инструментов поддержки бизнеса, многие из которых были отмечены на международном уровне. Форум станет площадкой, где специалисты в области инноваций и предпринимательства смогут обменяться опытом и ускорить процессы развития современных инструментов бизнеса на территории стран БРИКС. Форумная программа также включает рассмотрение вопросов стимулирования творческих и образовательных процессов, обсуждение образа жизни горожан в будущем, стратегий формирования комфортной жизни в мегаполисах. "Мы увидим очень яркое и знаковое событие. Москва сохраняет свои позиции одного из мировых центров интеллектуальной дискуссии относительно целей и направлений развития. Композиция форума построена таким образом, чтобы обеспечить эффективный диалог между представителями бизнеса и инноваций, городскими властями и жителями городов. Важно, что форум станет площадкой не только обсуждения планов, идей, перспектив и глобальных возможностей, но и обмена реальным опытом в том, что нужно людям", — резюмировал Кузнецов. Форум будущего БРИКС. Облачные города проводится в Москве второй раз. На предыдущем форуме был подписан ряд международных соглашений на сумму более 33 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231223/moscow-1917661013.html

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https://radiosputnik.ru/20240621/briks-1954535230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, москва, ближний восток, азия, брикс, снг, наука и инновации