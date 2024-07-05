https://ria.ru/20240705/erdogan-1957731088.html

Эрдоган сообщил о возможности приглашения Асада

Эрдоган сообщил о возможности приглашения Асада - РИА Новости, 05.07.2024

Эрдоган сообщил о возможности приглашения Асада

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным может "направить приглашение" президенту Сирии Башару Асаду... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:28

2024-07-05T17:28

2024-07-05T17:28

в мире

сирия

россия

турция

башар асад

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным может "направить приглашение" президенту Сирии Башару Асаду для начала нового процесса нормализации отношений Анкары с Дамаском. В пятницу газета Turkiye сообщила, что встреча президентов Турции и Сирии может пройти в России, уточняя, что переговоры могут состояться в сентябре. Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила РИА Новости об отсутствии информации об этом. "Я уже говорил в пятницу (на прошлой неделе – ред.), после пятничной молитвы, что мы могли бы начать новый процесс (нормализации отношений – ред.) с Сирией. Мы можем направить приглашение господину Асаду вместе с господином Путиным", - сообщил турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Астаны. Эрдоган, комментируя заявления Асада о нормализации отношений Сирии и Турции, заявил на прошлой неделе, что причин для неустановления дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска. Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с её отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны. В июне источник в органах безопасности Сирии сообщил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме и окончательно откроется 1 июля. Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде. Как заявлял в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.

https://ria.ru/20240628/erdogan-1956117183.html

https://ria.ru/20240705/erdogan-1957660289.html

https://ria.ru/20240302/vstrecha-1930652163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, россия, турция, башар асад, реджеп тайип эрдоган, владимир путин