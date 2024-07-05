https://ria.ru/20240705/erdogan-1957660289.html

Эрдоган прокомментировал возможный визит Путина в Турцию

Эрдоган прокомментировал возможный визит Путина в Турцию - РИА Новости, 05.07.2024

Эрдоган прокомментировал возможный визит Путина в Турцию

Возможный визит президента РФ Владимира Путина в Турцию может стать началом нового процесса по нормализации отношений Анкары и Дамаска, считает президент Турции РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:12

2024-07-05T14:12

2024-07-05T14:12

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россия

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владимир путин

башар асад

саммит шос в астане – 2024

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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Возможный визит президента РФ Владимира Путина в Турцию может стать началом нового процесса по нормализации отношений Анкары и Дамаска, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган на переговорах с Путиным в Астане заявил, что ожидает его с визитом в ближайшее время. Конкретная дата планируемого визита президента РФ в Турцию пока не определилась, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого президента. "Если уважаемый господин Путин сможет посетить Турцию, это может стать началом нового процесса (нормализации отношений Турции и Сирии – ред.). Все годы, прошедшие на сирийской арене, ясно показали всем, что необходимо создать механизм постоянного урегулирования. Сирии, чья инфраструктура была разрушена, а народ дезорганизован, необходимо встать на ноги и положить конец нестабильности. Недавнее затишье в этой области может открыть дверь к миру при условии проведения мудрой политики и применения подходов, ориентированных на решение проблем без предрассудков. Проблема заключается в том, что нестабильность в регионе дает террористическим организациям, особенно РПК/PYD/YPG (запрещены в Турции как террористические организации, связаны с Рабочей партией Курдистана – ред.), пространство для деятельности", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Астаны. По его словам, для построения будущего Сирии крайне важно, чтобы эти террористические структуры были уничтожены без разбора и на основе сотрудничества. "Важно построить демократическую инфраструктуру Сирии, достичь всеобъемлющего и честного мира и подойти ко всему этому на основе территориальной целостности Сирии. Мирные ветры, которые будут дуть в Сирии, и мирный климат, который будет царить на всей территории Сирии, также необходимы для возвращения миллионов людей, рассеянных в разных странах, на родину. Мы всегда протягивали и будем протягивать руку дружбы нашему соседу Сирии. Мы всегда будем поддерживать процветающую, единую и цельную Сирию", - сказал Эрдоган. Эрдоган, комментируя заявления Асада о нормализации отношений Сирии и Турции, заявил на прошлой неделе, что причин для неустановления дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска. Президент Сирии Башар Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с её отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны. В июне источник в органах безопасности Сирии сообщил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме и окончательно откроется 1 июля. Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде. Как заявлял в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.

https://ria.ru/20240705/erdogan-1957659849.html

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в мире, сирия, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, башар асад, саммит шос в астане – 2024