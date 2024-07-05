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Эрдоган не исключил вступление Турции в ШОС
Эрдоган не исключил вступление Турции в ШОС - РИА Новости, 05.07.2024
Эрдоган не исключил вступление Турции в ШОС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя перспективу членства Турции в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил, что исключать такой... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:10
2024-07-05T14:10
2024-07-05T14:10
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя перспективу членства Турции в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил, что исключать такой ситуации нельзя, но на это может потребоваться время. Эрдоган принимал участие на встрече "ШОС плюс" 3-4 июля в Астане, провёл переговоры с лидерами России, Китая, Белоруссии. "Если посмотреть на структуру Шанхайской организации сотрудничества, то становится ясно, что у России есть отношения с тюркскими государствами. В Шанхайской организации сотрудничества уже есть преимущественно тюркские государства. Сила этих тюркских государств здесь ещё больше возрастёт", - сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Астаны. По его словам, Анкара и дальше хочет развивать отношения с Россией и Китаем в Шанхайской организации сотрудничества. "Мы хотим, чтобы они включили нас сюда не как партнёра по диалогу, а как партнёра по организации, как и другие. Иран наконец-то присоединился к Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, туда входит и Пакистан. В настоящее время в организации 9 постоянных членов. Не стоит говорить, что Турция не может быть в числе этих стран, но на это может потребоваться некоторое время", - сказал турецкий лидер.
https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html
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в мире, турция, россия, астана, реджеп тайип эрдоган, шос
В мире, Турция, Россия, Астана, Реджеп Тайип Эрдоган, ШОС
Эрдоган не исключил вступление Турции в ШОС
Эрдоган: вступление Турции в ШОС возможно, но может занять время
АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя перспективу членства Турции в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил, что исключать такой ситуации нельзя, но на это может потребоваться время.
Эрдоган принимал участие на встрече "ШОС плюс" 3-4 июля в Астане, провёл переговоры с лидерами России, Китая, Белоруссии.
"Если посмотреть на структуру Шанхайской организации сотрудничества, то становится ясно, что у России есть отношения с тюркскими государствами. В Шанхайской организации сотрудничества уже есть преимущественно тюркские государства. Сила этих тюркских государств здесь ещё больше возрастёт", - сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Астаны.
По его словам, Анкара и дальше хочет развивать отношения с Россией и Китаем в Шанхайской организации сотрудничества.
"Мы хотим, чтобы они включили нас сюда не как партнёра по диалогу, а как партнёра по организации, как и другие. Иран наконец-то присоединился к Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, туда входит и Пакистан. В настоящее время в организации 9 постоянных членов. Не стоит говорить, что Турция не может быть в числе этих стран, но на это может потребоваться некоторое время", - сказал турецкий лидер.