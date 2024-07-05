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Эрдоган обсудил с Путиным идею зернового коридора через Турцию - РИА Новости, 05.07.2024
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14:06 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/erdogan-1957657157.html
Эрдоган обсудил с Путиным идею зернового коридора через Турцию
Эрдоган обсудил с Путиным идею зернового коридора через Турцию - РИА Новости, 05.07.2024
Эрдоган обсудил с Путиным идею зернового коридора через Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане идею нового "зернового... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:06
2024-07-05T14:06
экономика
турция
астана
африка
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане идею нового "зернового коридора" через Турцию для нуждающихся стран Африки. "Вы знаете, мы сделали очень хороший старт, особенно в черноморском зерновом коридоре. Как вы знаете, по этому коридору мы перевезли 30 миллионов тонн зерна. Я спросил их (российскую сторону), как они относятся к идее начать новый процесс, отказавшись от поставок зерна на Запад, на чем они настаивают, и создав коридор через Турцию в Африку и другие регионы, нуждающиеся в продовольственной безопасности. Господин Путин ответил: "Я поддерживаю цель стамбульской зерновой инициативы в этом отношении. Это полезно развивать", - сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Астаны.
https://ria.ru/20230918/zerno-1897094713.html
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экономика, турция, астана, африка, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Экономика, Турция, Астана, Африка, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обсудил с Путиным идею зернового коридора через Турцию

Эрдоган обсудил с Путиным идею нового зернового коридора через Турцию для Африки

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP. Архивное фото
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане идею нового "зернового коридора" через Турцию для нуждающихся стран Африки.
"Вы знаете, мы сделали очень хороший старт, особенно в черноморском зерновом коридоре. Как вы знаете, по этому коридору мы перевезли 30 миллионов тонн зерна. Я спросил их (российскую сторону), как они относятся к идее начать новый процесс, отказавшись от поставок зерна на Запад, на чем они настаивают, и создав коридор через Турцию в Африку и другие регионы, нуждающиеся в продовольственной безопасности. Господин Путин ответил: "Я поддерживаю цель стамбульской зерновой инициативы в этом отношении. Это полезно развивать", - сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Астаны.
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ЭкономикаТурцияАстанаАфрикаВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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