https://ria.ru/20240705/erdogan-1957657157.html

Эрдоган обсудил с Путиным идею зернового коридора через Турцию

Эрдоган обсудил с Путиным идею зернового коридора через Турцию - РИА Новости, 05.07.2024

Эрдоган обсудил с Путиным идею зернового коридора через Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане идею нового "зернового... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:06

2024-07-05T14:06

2024-07-05T14:06

экономика

турция

астана

африка

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане идею нового "зернового коридора" через Турцию для нуждающихся стран Африки. "Вы знаете, мы сделали очень хороший старт, особенно в черноморском зерновом коридоре. Как вы знаете, по этому коридору мы перевезли 30 миллионов тонн зерна. Я спросил их (российскую сторону), как они относятся к идее начать новый процесс, отказавшись от поставок зерна на Запад, на чем они настаивают, и создав коридор через Турцию в Африку и другие регионы, нуждающиеся в продовольственной безопасности. Господин Путин ответил: "Я поддерживаю цель стамбульской зерновой инициативы в этом отношении. Это полезно развивать", - сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Астаны.

https://ria.ru/20230918/zerno-1897094713.html

турция

астана

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, турция, астана, африка, владимир путин, реджеп тайип эрдоган