https://ria.ru/20240705/erdogan-1957656290.html
Некоторые страны Запада прокладывают путь к третьей мировой, заявил Эрдоган
Некоторые страны Запада прокладывают путь к третьей мировой, заявил Эрдоган - РИА Новости, 05.07.2024
Некоторые страны Запада прокладывают путь к третьей мировой, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наличии на Западе стран, которые прокладывают путь к третьей мировой войне, в то время как российский лидер... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:04
2024-07-05T14:04
2024-07-05T14:06
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наличии на Западе стран, которые прокладывают путь к третьей мировой войне, в то время как российский лидер Владимир Путин заявляет о мире. "К сожалению, на Западе есть страны и сегменты, которые придерживаются подхода, который прокладывает путь к третьей мировой войне. Очевидно, что торговцам оружием нужны деньги. А рынок для торговцев оружием - это Запад. В последних заявлениях господин (президент России Владимир) Путин выступает за мир", - сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Астаны.Турецкий лидер выразил надежду на то, что конфликт на Украине завершится. "Мы продолжаем, мы следим за развитием событий. Господин Хакан Фидан, мой министр иностранных дел, и господин Яшар Гюлер, мой министр национальной обороны, следят за этим вопросом. Я надеюсь, что мы придём к заключению (мира) как можно скорее", - сказал турецкий лидер.
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в мире, турция, россия, астана, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан
В мире, Турция, Россия, Астана, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан
Некоторые страны Запада прокладывают путь к третьей мировой, заявил Эрдоган
Эрдоган: на Западе есть страны, прокладывающие путь к третьей мировой войне