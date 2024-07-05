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Эрдоган рассчитывает на возобновление черноморского зернового коридора - РИА Новости, 05.07.2024
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14:02 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/erdogan-1957655298.html
Эрдоган рассчитывает на возобновление черноморского зернового коридора
Эрдоган рассчитывает на возобновление черноморского зернового коридора - РИА Новости, 05.07.2024
Эрдоган рассчитывает на возобновление черноморского зернового коридора
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Астане выразил надежду на то, что черноморский зерновой... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:02
2024-07-05T14:02
турция
астана
африка
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
экономика
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Астане выразил надежду на то, что черноморский зерновой коридор вновь станет действующим. Ранее турецкий лидер заявил, что обсудил с Владимиром Путиным идею нового "зернового коридора" через Турцию для нуждающихся стран Африки. "Пока что мы будем работать над российским участком коридора: какое расстояние мы можем пройти, какую поддержку они нам окажут? Я верю, что мы сделаем черноморский зерновой коридор снова действующим благодаря результатам, которые мы получим в этом направлении", - сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Астаны.
https://ria.ru/20240705/erdogan-1957654574.html
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турция, астана, африка, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, экономика
Турция, Астана, Африка, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Экономика
Эрдоган рассчитывает на возобновление черноморского зернового коридора

Эрдоган надеется, что черноморский зерновой коридор вновь станет действующим

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Астане выразил надежду на то, что черноморский зерновой коридор вновь станет действующим.
Ранее турецкий лидер заявил, что обсудил с Владимиром Путиным идею нового "зернового коридора" через Турцию для нуждающихся стран Африки.
"Пока что мы будем работать над российским участком коридора: какое расстояние мы можем пройти, какую поддержку они нам окажут? Я верю, что мы сделаем черноморский зерновой коридор снова действующим благодаря результатам, которые мы получим в этом направлении", - сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Астаны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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ТурцияАстанаАфрикаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЭкономика
 
 
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