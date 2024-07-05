https://ria.ru/20240705/erdogan-1957655298.html

Эрдоган рассчитывает на возобновление черноморского зернового коридора

Эрдоган рассчитывает на возобновление черноморского зернового коридора - РИА Новости, 05.07.2024

Эрдоган рассчитывает на возобновление черноморского зернового коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Астане выразил надежду на то, что черноморский зерновой... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:02

2024-07-05T14:02

2024-07-05T14:02

турция

астана

африка

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957156421_0:279:3090:2017_1920x0_80_0_0_12b98928f94e61b0f108c49139e6c1e8.jpg

АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Астане выразил надежду на то, что черноморский зерновой коридор вновь станет действующим. Ранее турецкий лидер заявил, что обсудил с Владимиром Путиным идею нового "зернового коридора" через Турцию для нуждающихся стран Африки. "Пока что мы будем работать над российским участком коридора: какое расстояние мы можем пройти, какую поддержку они нам окажут? Я верю, что мы сделаем черноморский зерновой коридор снова действующим благодаря результатам, которые мы получим в этом направлении", - сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Астаны.

https://ria.ru/20240705/erdogan-1957654574.html

турция

астана

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, астана, африка, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, экономика