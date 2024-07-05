https://ria.ru/20240705/dtp-1957526876.html

В Калининградской области автомобиль наехал на двух пешеходов

В Калининградской области автомобиль наехал на двух пешеходов - РИА Новости, 05.07.2024

В Калининградской области автомобиль наехал на двух пешеходов

Автомобиль в Зеленоградске под Калининградом наехал на тротуаре на двух пешеходов, один из них погиб, полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, сообщила... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T00:13

2024-07-05T00:13

2024-07-05T00:13

происшествия

зеленоградск

калининград

калининградская область

авто

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КАЛИНИНГРАД, 5 июл — РИА Новости. Автомобиль в Зеленоградске под Калининградом наехал на тротуаре на двух пешеходов, один из них погиб, полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, сообщила пресс-служба регионального УМВД. По предварительным данным, на улице Ленина города Зеленоградска водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем марки Mazda, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов. "В результате ДТП пешеход 1953 года рождения скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, пешеход 1995 года рождения с телесными повреждениями госпитализирован", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области, на месте происшествия работу правоохранительных органов и специальных служб координирует заместитель прокурора Зеленоградского района. На контроле прокуратуры находится установление всех обстоятельств происшествия, ход и результаты доследственной проверки.

https://ria.ru/20240704/avtobus-1957497632.html

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

зеленоградск

калининград

калининградская область

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происшествия, зеленоградск, калининград, калининградская область, авто