https://ria.ru/20240705/britaniya-1957589697.html

Эксперт назвала победу лейбористов в Британии ожидаемой

Эксперт назвала победу лейбористов в Британии ожидаемой - РИА Новости, 05.07.2024

Эксперт назвала победу лейбористов в Британии ожидаемой

Победа лейбористов на выборах в Британии стала исторической и разгромной, но, учитывая усталость британцев от консерваторов, можно говорить о том, что эту... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T10:56

2024-07-05T10:56

2024-07-05T11:31

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мгимо

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Победа лейбористов на выборах в Британии стала исторической и разгромной, но, учитывая усталость британцев от консерваторов, можно говорить о том, что эту победу подали на "блюдечке с голубой каёмочкой", сказала РИА Новости профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, доктор исторических наук Наталья Капитонова. "Победа, конечно, историческая и грандиозная, консерваторы были 14 лет у власти, и с таким треском они провалились. Но, судя по опросам общественного мнения, только 5% респондентов отвечают, что они поддерживают идеи лейбористов. А голосовать будут только для того, чтобы сместить консерваторов. То есть, победу им принесли на блюдечке с голубой каемочкой", - указала она. "Разгром был ожидаемым, интрига состояла только в степени этого разгрома. Консервативная партия установила новый рекорд, предыдущий приходился на 1997 год, когда они разгромно проиграли Лейбористской партии, взяв только 165 голосов в Палате общин. Сейчас, если судить по экзит поллам, у них будет 130 где-то. Аналитики ожидали чего-то подобного", - отметила эксперт. Что касается политики Британии на российском направлении, то она не поменяется с приходом лейбористов к власти, считает Капитонова. "Позиция в отношении происходящего на Украине - это консолидированная позиция британской политической элиты, как лейбористов, так и консерваторов. (Лидер лейбористов Кир) Стармер уже делал резкие заявления в сторону России. Так что тут никаких изменений в обозримом будущем не будет", - сказала эксперт. Аналогичного мнения придерживается и руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. "Кардинально ничего не поменяется, потому что лейбористы составили очень осторожный манифест. Что касается внешней политики, которая нас прежде всего интересует, то все останется по-прежнему. Конечно, лейбористы будут пытаться установить более тесные отношения с Евросоюзом, США останутся главным союзником Лондона, а киевский режим они намерены поддерживать до победы Украины. Так что на российском направлении ничего нового не предвидится", - сказала она в беседе с агентством. Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Ранее премьер Великобритании и глава Консервативной партии страны Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьера по итогам выборов в парламент. Он позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.

https://ria.ru/20240705/britanija-1957583430.html

https://ria.ru/20240705/britaniya-1957530217.html

https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html

https://ria.ru/20240705/larri-1957584510.html

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в мире, украина, европа, америка, кир стармер, риши сунак, мгимо, российская академия наук, парламентские выборы в британии – 2024