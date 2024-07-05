https://ria.ru/20240705/britaniya-1957526339.html

Эксперт прокомментировал приход лейбористов к власти в Британии

Эксперт прокомментировал приход лейбористов к власти в Британии - РИА Новости, 05.07.2024

Эксперт прокомментировал приход лейбористов к власти в Британии

Приход к власти в Великобритании лейбористов не изменит антироссийский курс Лондона, но будет меньше "клоунады", как при премьер-министре Риши Сунаке и его... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T00:11

2024-07-05T00:11

2024-07-05T00:15

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Приход к власти в Великобритании лейбористов не изменит антироссийский курс Лондона, но будет меньше "клоунады", как при премьер-министре Риши Сунаке и его предшественнике Борисе Джонсоне, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Голосование завершилось на всеобщих выборах в британский парламент в 22.00 (00.00 мск). Жители Британии избирали 650 депутатов - по одному от каждого избирательного округа - в палату общин (нижняя палата парламента). Победу одержит партия, которая получит большинство депутатских кресел, её лидер станет премьер-министром и возглавит британское правительство. По итогам выборов оппозиционная Лейбористская партия может впервые за 14 лет прийти к власти в стране. "Антироссийский курс будет тот же, не будет только такой клоунады, как при Джонсоне или Сунаке. Чтобы поменять курс, нужно обладать некими дополнительными качествами, которых у лейбористов нет. Фактически смена курса в западных странах - это революция", - сказал Брутер. Он отметил, что внешнеполитический курс в западных странах выбирает политическая и политико-экономическая элита, но не "формальный руководитель". "Возьмите Сунака или того же Макрона. Неужели вы думаете, что они были в состоянии принимать судьбоносные решения? Это не те люди, с которыми считается политическая элита. Она приносит готовые сценарии, они в эти готовые сценарии вносят изменения, но не могут сами составить сценарий. Самое главное в европейских политиках - это то, что они могут взять ответственность за написанный кем-то сценарий. Дальше - нет, это нереально", - добавил эксперт. По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО МИД России Николя Топорнина, не стоит рассчитывать на то, что при лейбористах отношение к России резко изменится, так как она "никогда не была в приоритете политики Великобритании". "Мало было случаев в истории, когда Советский Союз и Россия взаимодействовали с Британией. На моей памяти - это случай, когда Маргарет Тэтчер подружилась с Михаилом Горбачевым", - указал эксперт. Он подчеркнул, что для лейбористов больше важны не отношения с Россией, а российско-украинский конфликт. "Лейбористы будут продолжать поддерживать Украину, помогать ей и противостоять России. В этой связи ничего моментально не изменится, но могут измениться нюансы. Если раньше речь шла о безоговорочной победе Украины, то сейчас появляются предложения о том, чтобы стороны сели за стол переговоров", - отметил Топорнин. По словам эксперта, во внешней политике лейбористов на первом месте по приоритетности - отношения с США, а потом с Евросоюзом. Для лейбористов, указал он, также важен вопрос Шотландии, отношений с бывшими британскими колониями и Китаем.

https://ria.ru/20240705/britaniya-1957526246.html

https://ria.ru/20240704/britaniya-1957283023.html

https://ria.ru/20240528/sunak-1949000932.html

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