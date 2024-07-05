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Эксперт прокомментировал приход лейбористов к власти в Британии - РИА Новости, 05.07.2024
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00:11 05.07.2024 (обновлено: 00:15 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/britaniya-1957526339.html
Эксперт прокомментировал приход лейбористов к власти в Британии
Эксперт прокомментировал приход лейбористов к власти в Британии - РИА Новости, 05.07.2024
Эксперт прокомментировал приход лейбористов к власти в Британии
Приход к власти в Великобритании лейбористов не изменит антироссийский курс Лондона, но будет меньше "клоунады", как при премьер-министре Риши Сунаке и его... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T00:11
2024-07-05T00:15
в мире
россия
украина
великобритания
риши сунак
борис джонсон
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Приход к власти в Великобритании лейбористов не изменит антироссийский курс Лондона, но будет меньше "клоунады", как при премьер-министре Риши Сунаке и его предшественнике Борисе Джонсоне, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Голосование завершилось на всеобщих выборах в британский парламент в 22.00 (00.00 мск). Жители Британии избирали 650 депутатов - по одному от каждого избирательного округа - в палату общин (нижняя палата парламента). Победу одержит партия, которая получит большинство депутатских кресел, её лидер станет премьер-министром и возглавит британское правительство. По итогам выборов оппозиционная Лейбористская партия может впервые за 14 лет прийти к власти в стране. "Антироссийский курс будет тот же, не будет только такой клоунады, как при Джонсоне или Сунаке. Чтобы поменять курс, нужно обладать некими дополнительными качествами, которых у лейбористов нет. Фактически смена курса в западных странах - это революция", - сказал Брутер. Он отметил, что внешнеполитический курс в западных странах выбирает политическая и политико-экономическая элита, но не "формальный руководитель". "Возьмите Сунака или того же Макрона. Неужели вы думаете, что они были в состоянии принимать судьбоносные решения? Это не те люди, с которыми считается политическая элита. Она приносит готовые сценарии, они в эти готовые сценарии вносят изменения, но не могут сами составить сценарий. Самое главное в европейских политиках - это то, что они могут взять ответственность за написанный кем-то сценарий. Дальше - нет, это нереально", - добавил эксперт. По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО МИД России Николя Топорнина, не стоит рассчитывать на то, что при лейбористах отношение к России резко изменится, так как она "никогда не была в приоритете политики Великобритании". "Мало было случаев в истории, когда Советский Союз и Россия взаимодействовали с Британией. На моей памяти - это случай, когда Маргарет Тэтчер подружилась с Михаилом Горбачевым", - указал эксперт. Он подчеркнул, что для лейбористов больше важны не отношения с Россией, а российско-украинский конфликт. "Лейбористы будут продолжать поддерживать Украину, помогать ей и противостоять России. В этой связи ничего моментально не изменится, но могут измениться нюансы. Если раньше речь шла о безоговорочной победе Украины, то сейчас появляются предложения о том, чтобы стороны сели за стол переговоров", - отметил Топорнин. По словам эксперта, во внешней политике лейбористов на первом месте по приоритетности - отношения с США, а потом с Евросоюзом. Для лейбористов, указал он, также важен вопрос Шотландии, отношений с бывшими британскими колониями и Китаем.
https://ria.ru/20240705/britaniya-1957526246.html
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в мире, россия, украина, великобритания, риши сунак, борис джонсон, владимир брутер, мгимо, лейбористская партия великобритании
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Риши Сунак, Борис Джонсон, Владимир Брутер, МГИМО, Лейбористская партия Великобритании
Эксперт прокомментировал приход лейбористов к власти в Британии

Эксперт: приход к власти лейбористов не изменит антироссийский курс Лондона

© AP Photo / Kin CheungВыборы в Британии
Выборы в Британии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Выборы в Британии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Приход к власти в Великобритании лейбористов не изменит антироссийский курс Лондона, но будет меньше "клоунады", как при премьер-министре Риши Сунаке и его предшественнике Борисе Джонсоне, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Голосование завершилось на всеобщих выборах в британский парламент в 22.00 (00.00 мск). Жители Британии избирали 650 депутатов - по одному от каждого избирательного округа - в палату общин (нижняя палата парламента). Победу одержит партия, которая получит большинство депутатских кресел, её лидер станет премьер-министром и возглавит британское правительство. По итогам выборов оппозиционная Лейбористская партия может впервые за 14 лет прийти к власти в стране.
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"Антироссийский курс будет тот же, не будет только такой клоунады, как при Джонсоне или Сунаке. Чтобы поменять курс, нужно обладать некими дополнительными качествами, которых у лейбористов нет. Фактически смена курса в западных странах - это революция", - сказал Брутер.
Он отметил, что внешнеполитический курс в западных странах выбирает политическая и политико-экономическая элита, но не "формальный руководитель".
"Возьмите Сунака или того же Макрона. Неужели вы думаете, что они были в состоянии принимать судьбоносные решения? Это не те люди, с которыми считается политическая элита. Она приносит готовые сценарии, они в эти готовые сценарии вносят изменения, но не могут сами составить сценарий. Самое главное в европейских политиках - это то, что они могут взять ответственность за написанный кем-то сценарий. Дальше - нет, это нереально", - добавил эксперт.
По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО МИД России Николя Топорнина, не стоит рассчитывать на то, что при лейбористах отношение к России резко изменится, так как она "никогда не была в приоритете политики Великобритании".
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"Мало было случаев в истории, когда Советский Союз и Россия взаимодействовали с Британией. На моей памяти - это случай, когда Маргарет Тэтчер подружилась с Михаилом Горбачевым", - указал эксперт.
Он подчеркнул, что для лейбористов больше важны не отношения с Россией, а российско-украинский конфликт.
"Лейбористы будут продолжать поддерживать Украину, помогать ей и противостоять России. В этой связи ничего моментально не изменится, но могут измениться нюансы. Если раньше речь шла о безоговорочной победе Украины, то сейчас появляются предложения о том, чтобы стороны сели за стол переговоров", - отметил Топорнин.
По словам эксперта, во внешней политике лейбористов на первом месте по приоритетности - отношения с США, а потом с Евросоюзом. Для лейбористов, указал он, также важен вопрос Шотландии, отношений с бывшими британскими колониями и Китаем.
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В миреРоссияУкраинаВеликобританияРиши СунакБорис ДжонсонВладимир БрутерМГИМОЛейбористская партия Великобритании
 
 
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