Рейтинг@Mail.ru
Байден поздравил Стармера с победой на выборах - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/bayden-1957781660.html
Байден поздравил Стармера с победой на выборах
Байден поздравил Стармера с победой на выборах - РИА Новости, 05.07.2024
Байден поздравил Стармера с победой на выборах
Президент США Джо Байден поздравил по телефону нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера с успехом на выборах и выразил готовность к совместной... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:28
2024-07-05T21:28
в мире
великобритания
сша
украина
джо байден
кир стармер
карин жан-пьер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950165490_0:24:3071:1751_1920x0_80_0_0_f4b64d2a6618d254ac810d65a10b0f33.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил по телефону нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера с успехом на выборах и выразил готовность к совместной работе, включая поддержку Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Ранее сегодня президент Байден созвонился с премьер-министром Великобритании Стармером, чтобы поздравить его с назначением... после вчерашних выборов. Между нашими странами существуют особые отношения, и президент донес настрой на тесное сотрудничество с премьер-министром в работе над полным спектром тем, имеющих критическое значение для США и Великобритании", - сказала она на брифинге для СМИ. В пресс-релизе Белого дома говорится, в частности, что оба лидера подтвердили курс на поддержку Украины в ее конфликте с Россией. Жан-Пьер добавила, что Байден ждет Стармера на саммите НАТО, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне. В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
https://ria.ru/20240705/starmer-1957666647.html
https://ria.ru/20240705/starmer-1957698876.html
великобритания
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950165490_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_b2bc1bd685c10097fa40586a81515c6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, украина, джо байден, кир стармер, карин жан-пьер, нато, парламентские выборы в британии – 2024
В мире, Великобритания, США, Украина, Джо Байден, Кир Стармер, Карин Жан-Пьер, НАТО, Парламентские выборы в Британии – 2024
Байден поздравил Стармера с победой на выборах

Байден поздравил нового премьера Великобритании Стармера с успехом на выборах

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил по телефону нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера с успехом на выборах и выразил готовность к совместной работе, включая поддержку Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Ранее сегодня президент Байден созвонился с премьер-министром Великобритании Стармером, чтобы поздравить его с назначением... после вчерашних выборов. Между нашими странами существуют особые отношения, и президент донес настрой на тесное сотрудничество с премьер-министром в работе над полным спектром тем, имеющих критическое значение для США и Великобритании", - сказала она на брифинге для СМИ.
Лидер лейбористов Кир Стармер и король Карл III во время встречи в Букингемском дворце - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Кир Стармер официально стал премьером Великобритании
Вчера, 14:20
В пресс-релизе Белого дома говорится, в частности, что оба лидера подтвердили курс на поддержку Украины в ее конфликте с Россией.
Жан-Пьер добавила, что Байден ждет Стармера на саммите НАТО, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне.
В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Кир Стармер впервые выступил в качестве премьера
Вчера, 15:52
 
В миреВеликобританияСШАУкраинаДжо БайденКир СтармерКарин Жан-ПьерНАТОПарламентские выборы в Британии – 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала