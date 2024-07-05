https://ria.ru/20240705/bayden-1957781660.html

Байден поздравил Стармера с победой на выборах

Байден поздравил Стармера с победой на выборах - РИА Новости, 05.07.2024

Байден поздравил Стармера с победой на выборах

Президент США Джо Байден поздравил по телефону нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера с успехом на выборах и выразил готовность к совместной... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:28

2024-07-05T21:28

2024-07-05T21:28

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил по телефону нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера с успехом на выборах и выразил готовность к совместной работе, включая поддержку Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Ранее сегодня президент Байден созвонился с премьер-министром Великобритании Стармером, чтобы поздравить его с назначением... после вчерашних выборов. Между нашими странами существуют особые отношения, и президент донес настрой на тесное сотрудничество с премьер-министром в работе над полным спектром тем, имеющих критическое значение для США и Великобритании", - сказала она на брифинге для СМИ. В пресс-релизе Белого дома говорится, в частности, что оба лидера подтвердили курс на поддержку Украины в ее конфликте с Россией. Жан-Пьер добавила, что Байден ждет Стармера на саммите НАТО, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне. В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.

https://ria.ru/20240705/starmer-1957666647.html

https://ria.ru/20240705/starmer-1957698876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, сша, украина, джо байден, кир стармер, карин жан-пьер, нато, парламентские выборы в британии – 2024