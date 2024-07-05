Байден поздравил Стармера с победой на выборах
Байден поздравил нового премьера Великобритании Стармера с успехом на выборах
© AP Photo / Kirsty WigglesworthКир Стармер
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кир Стармер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил по телефону нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера с успехом на выборах и выразил готовность к совместной работе, включая поддержку Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Ранее сегодня президент Байден созвонился с премьер-министром Великобритании Стармером, чтобы поздравить его с назначением... после вчерашних выборов. Между нашими странами существуют особые отношения, и президент донес настрой на тесное сотрудничество с премьер-министром в работе над полным спектром тем, имеющих критическое значение для США и Великобритании", - сказала она на брифинге для СМИ.
В пресс-релизе Белого дома говорится, в частности, что оба лидера подтвердили курс на поддержку Украины в ее конфликте с Россией.
Жан-Пьер добавила, что Байден ждет Стармера на саммите НАТО, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне.
В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
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