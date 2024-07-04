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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 04.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы раздались в Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T04:18
2024-07-04T04:18
2024-07-04T04:19
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Взрывы раздались в Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. В области объявлена воздушная тревога. "Днепропетровщина — взрывы", — сообщает телеканал.Ранее телеканал сообщал о взрывах в Житомирской, Черниговской и Сумской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html
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в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
ТСН: в Днепропетровской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога