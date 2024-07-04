https://ria.ru/20240704/vzryvy-1957247373.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 04.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Взрывы раздались в Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T04:18

2024-07-04T04:18

2024-07-04T04:19

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Взрывы раздались в Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. В области объявлена воздушная тревога. "Днепропетровщина — взрывы", — сообщает телеканал.Ранее телеканал сообщал о взрывах в Житомирской, Черниговской и Сумской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф