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Марочко обвинил командование бригад ВСУ в сокрытии причин потерь - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:06 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/vsu-1957254400.html
Марочко обвинил командование бригад ВСУ в сокрытии причин потерь
Марочко обвинил командование бригад ВСУ в сокрытии причин потерь - РИА Новости, 04.07.2024
Марочко обвинил командование бригад ВСУ в сокрытии причин потерь
Украинские командиры выдают небоевые потери солдат ВСУ за гибель на фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T07:06
2024-07-04T07:06
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
луганская народная республика
днепропетровск
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Украинские командиры выдают небоевые потери солдат ВСУ за гибель на фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Подтверждается информация о целенаправленном сокрытии командованием бригад от вышестоящего руководства небоевых потерь. Так, в харьковском морге при проведении судебно-медицинской экспертизы тела военнослужащего 12-й бригады ВФУ было установлено, что он скончался в результате передозировки наркотическим веществом, а МВТ (минно-взрывные травмы, которые были указаны в качестве причины смерти) получены уже после смерти", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что при исследовании еще одного тела - военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Днепропетровске - установлен суицид. В сопровождающих документах говорилось о гибели при выполнении боевой задачи.
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в мире, луганск, луганская народная республика, днепропетровск, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, Луганская Народная Республика, Днепропетровск, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко обвинил командование бригад ВСУ в сокрытии причин потерь

Марочко: украинские командиры скрывают реальные причины смерти солдат ВСУ

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Украинские командиры выдают небоевые потери солдат ВСУ за гибель на фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Подтверждается информация о целенаправленном сокрытии командованием бригад от вышестоящего руководства небоевых потерь. Так, в харьковском морге при проведении судебно-медицинской экспертизы тела военнослужащего 12-й бригады ВФУ было установлено, что он скончался в результате передозировки наркотическим веществом, а МВТ (минно-взрывные травмы, которые были указаны в качестве причины смерти) получены уже после смерти", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Он уточнил, что при исследовании еще одного тела - военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Днепропетровске - установлен суицид. В сопровождающих документах говорилось о гибели при выполнении боевой задачи.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганскЛуганская Народная РеспубликаДнепропетровскАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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