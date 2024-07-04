https://ria.ru/20240704/vsu-1957254400.html

Марочко обвинил командование бригад ВСУ в сокрытии причин потерь

Марочко обвинил командование бригад ВСУ в сокрытии причин потерь - РИА Новости, 04.07.2024

Марочко обвинил командование бригад ВСУ в сокрытии причин потерь

Украинские командиры выдают небоевые потери солдат ВСУ за гибель на фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T07:06

2024-07-04T07:06

2024-07-04T07:06

специальная военная операция на украине

в мире

луганск

луганская народная республика

днепропетровск

андрей марочко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_0e5045465d2cb8c025fef2729c77a67d.jpg

ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Украинские командиры выдают небоевые потери солдат ВСУ за гибель на фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Подтверждается информация о целенаправленном сокрытии командованием бригад от вышестоящего руководства небоевых потерь. Так, в харьковском морге при проведении судебно-медицинской экспертизы тела военнослужащего 12-й бригады ВФУ было установлено, что он скончался в результате передозировки наркотическим веществом, а МВТ (минно-взрывные травмы, которые были указаны в качестве причины смерти) получены уже после смерти", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что при исследовании еще одного тела - военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Днепропетровске - установлен суицид. В сопровождающих документах говорилось о гибели при выполнении боевой задачи.

https://ria.ru/20240702/kraken-1956774890.html

луганск

луганская народная республика

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганск, луганская народная республика, днепропетровск, андрей марочко, вооруженные силы украины