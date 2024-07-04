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Марочко обвинил командование бригад ВСУ в сокрытии причин потерь
Марочко обвинил командование бригад ВСУ в сокрытии причин потерь - РИА Новости, 04.07.2024
Марочко обвинил командование бригад ВСУ в сокрытии причин потерь
Украинские командиры выдают небоевые потери солдат ВСУ за гибель на фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T07:06
2024-07-04T07:06
2024-07-04T07:06
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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Украинские командиры выдают небоевые потери солдат ВСУ за гибель на фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Подтверждается информация о целенаправленном сокрытии командованием бригад от вышестоящего руководства небоевых потерь. Так, в харьковском морге при проведении судебно-медицинской экспертизы тела военнослужащего 12-й бригады ВФУ было установлено, что он скончался в результате передозировки наркотическим веществом, а МВТ (минно-взрывные травмы, которые были указаны в качестве причины смерти) получены уже после смерти", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что при исследовании еще одного тела - военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Днепропетровске - установлен суицид. В сопровождающих документах говорилось о гибели при выполнении боевой задачи.
https://ria.ru/20240702/kraken-1956774890.html
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Марочко обвинил командование бригад ВСУ в сокрытии причин потерь
Марочко: украинские командиры скрывают реальные причины смерти солдат ВСУ