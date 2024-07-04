https://ria.ru/20240704/ushakov-1957366887.html

В Москве придают первостепенное значение визиту Моди в Россию

В Москве придают первостепенное значение визиту Моди в Россию - РИА Новости, 04.07.2024

В Москве придают первостепенное значение визиту Моди в Россию

В Москве придают первостепенное значение визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, который состоится 8-9 июля, заявил журналистам помощник... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:49

2024-07-04T13:49

2024-07-04T13:49

москва

россия

индия

нарендра моди

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891937081_0:167:3066:1892_1920x0_80_0_0_fff21a5688b9b124b1368b2cd94fa3b6.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В Москве придают первостепенное значение визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, который состоится 8-9 июля, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Планируется официальный визит индийского премьера. Мы придаем ему первостепенное значение, это фактически будет одна из первых, если не первая поездка Моди после выборов. Восьмого-девятого июля в Москве состоятся переговоры", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20240625/indiya-1955228340.html

москва

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, индия, нарендра моди, юрий ушаков