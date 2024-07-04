https://ria.ru/20240704/ushakov-1957366887.html
В Москве придают первостепенное значение визиту Моди в Россию
В Москве придают первостепенное значение визиту Моди в Россию - РИА Новости, 04.07.2024
В Москве придают первостепенное значение визиту Моди в Россию
В Москве придают первостепенное значение визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, который состоится 8-9 июля, заявил журналистам помощник... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:49
2024-07-04T13:49
2024-07-04T13:49
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индия
нарендра моди
юрий ушаков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В Москве придают первостепенное значение визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, который состоится 8-9 июля, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Планируется официальный визит индийского премьера. Мы придаем ему первостепенное значение, это фактически будет одна из первых, если не первая поездка Моди после выборов. Восьмого-девятого июля в Москве состоятся переговоры", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20240625/indiya-1955228340.html
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москва, россия, индия, нарендра моди, юрий ушаков
Москва, Россия, Индия, Нарендра Моди, Юрий Ушаков
В Москве придают первостепенное значение визиту Моди в Россию
Ушаков: визиту премьера Индии Моди в Россию придают первостепенное значение