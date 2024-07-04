Рейтинг@Mail.ru
В Москве придают первостепенное значение визиту Моди в Россию - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/ushakov-1957366887.html
В Москве придают первостепенное значение визиту Моди в Россию
В Москве придают первостепенное значение визиту Моди в Россию - РИА Новости, 04.07.2024
В Москве придают первостепенное значение визиту Моди в Россию
В Москве придают первостепенное значение визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, который состоится 8-9 июля, заявил журналистам помощник... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:49
2024-07-04T13:49
москва
россия
индия
нарендра моди
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891937081_0:167:3066:1892_1920x0_80_0_0_fff21a5688b9b124b1368b2cd94fa3b6.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В Москве придают первостепенное значение визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, который состоится 8-9 июля, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Планируется официальный визит индийского премьера. Мы придаем ему первостепенное значение, это фактически будет одна из первых, если не первая поездка Моди после выборов. Восьмого-девятого июля в Москве состоятся переговоры", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20240625/indiya-1955228340.html
москва
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891937081_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_d690cce01678e231f39f365069ba0967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, индия, нарендра моди, юрий ушаков
Москва, Россия, Индия, Нарендра Моди, Юрий Ушаков
В Москве придают первостепенное значение визиту Моди в Россию

Ушаков: визиту премьера Индии Моди в Россию придают первостепенное значение

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В Москве придают первостепенное значение визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, который состоится 8-9 июля, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Планируется официальный визит индийского премьера. Мы придаем ему первостепенное значение, это фактически будет одна из первых, если не первая поездка Моди после выборов. Восьмого-девятого июля в Москве состоятся переговоры", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Индийские СМИ назвали дату визита премьера Моди в Россию
25 июня, 08:47
 
МоскваРоссияИндияНарендра МодиЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала