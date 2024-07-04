https://ria.ru/20240704/ukraina-1957238124.html

В Госдуме назвали обнародованный Гордоном* "мирный план" липой

В Госдуме назвали обнародованный Гордоном* "мирный план" липой - РИА Новости, 04.07.2024

В Госдуме назвали обнародованный Гордоном* "мирный план" липой

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал липой и плодом больного воображения обнародованный украинским журналистом Дмитрием РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T00:34

2024-07-04T00:34

2024-07-04T01:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал липой и плодом больного воображения обнародованный украинским журналистом Дмитрием Гордоном* план по прекращению конфликта на Украине, который якобы был передан российской стороной США. Ранее Гордон*, который в России приговорен к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму и развязыванию войны, фейки о российской армии, со ссылкой на данные украинской разведки заявил, что Россия якобы передала США мирный план прекращения конфликта на Украине, и озвучил его содержание. "Весь этот план – плод больного воображения Гордона*. Он свои липовые измышления пытается выдать за какую-то правду и действует по нацистскому принципу, что чем ужаснее ложь, тем быстрее в нее поверят", - сказал Шеремет РИА Новости. Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф, дмитрий гордон*