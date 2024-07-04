Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали обнародованный Гордоном* "мирный план" липой - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:34 04.07.2024 (обновлено: 01:53 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/ukraina-1957238124.html
В Госдуме назвали обнародованный Гордоном* "мирный план" липой
В Госдуме назвали обнародованный Гордоном* "мирный план" липой - РИА Новости, 04.07.2024
В Госдуме назвали обнародованный Гордоном* "мирный план" липой
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал липой и плодом больного воображения обнародованный украинским журналистом Дмитрием РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T00:34
2024-07-04T01:53
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
михаил шеремет
владимир путин
госдума рф
дмитрий гордон*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912334389_0:261:3071:1988_1920x0_80_0_0_ee2c5508b63be87473c849435eeb3e73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал липой и плодом больного воображения обнародованный украинским журналистом Дмитрием Гордоном* план по прекращению конфликта на Украине, который якобы был передан российской стороной США. Ранее Гордон*, который в России приговорен к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму и развязыванию войны, фейки о российской армии, со ссылкой на данные украинской разведки заявил, что Россия якобы передала США мирный план прекращения конфликта на Украине, и озвучил его содержание. "Весь этот план – плод больного воображения Гордона*. Он свои липовые измышления пытается выдать за какую-то правду и действует по нацистскому принципу, что чем ужаснее ложь, тем быстрее в нее поверят", - сказал Шеремет РИА Новости. Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912334389_0:162:2514:2048_1920x0_80_0_0_c3ead7cdc329b28554efbb6c10c87d22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донецкая народная республика, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф, дмитрий гордон*
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Госдума РФ, Дмитрий Гордон*, Специальная военная операция на Украине
В Госдуме назвали обнародованный Гордоном* "мирный план" липой

Депутат Шеремет назвал обнародованный Гордоном план плодом больного воображения

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосударственный герб России
Государственный герб России - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Государственный герб России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал липой и плодом больного воображения обнародованный украинским журналистом Дмитрием Гордоном* план по прекращению конфликта на Украине, который якобы был передан российской стороной США.
Ранее Гордон*, который в России приговорен к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму и развязыванию войны, фейки о российской армии, со ссылкой на данные украинской разведки заявил, что Россия якобы передала США мирный план прекращения конфликта на Украине, и озвучил его содержание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю
1 июля, 08:00
"Весь этот план – плод больного воображения Гордона*. Он свои липовые измышления пытается выдать за какую-то правду и действует по нацистскому принципу, что чем ужаснее ложь, тем быстрее в нее поверят", - сказал Шеремет РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМихаил ШереметВладимир ПутинГосдума РФДмитрий Гордон*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала