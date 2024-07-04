https://ria.ru/20240704/tsena-1957241608.html

Экономист назвал товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен

Экономист назвал товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен - РИА Новости, 04.07.2024

Экономист назвал товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен

В июле россиян ждет рост цен на продукты, жилищно-коммунальные услуги и автомобили, а вот недвижимость может немного подешеветь, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T02:15

2024-07-04T02:15

2024-07-04T02:15

экономика

алексей кричевский

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В июле россиян ждет рост цен на продукты, жилищно-коммунальные услуги и автомобили, а вот недвижимость может немного подешеветь, рассказал в интервью агентству “Прайм” финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.По его словам, рост цен на продукты будет в рамках инфляции, за исключением некоторых категорий, на которые влияет мировой дефицит. Это касается сахара, кофе, какао-бобов, апельсинов. Постепенно в цену будут включать и обновленные налоги.Что касается автопрома, то падения спроса там ждать не стоит, невзирая на высокую стоимость кредитования и проблемы с новым утильсбором. Этот рынок очень мобилен и сумел освоиться в новых реалиях. По крайней мере, в деньгах падения продаж не ожидается.А вот недвижимость после завершения льготной ипотеки может упасть в цене. Правда, не везде — обычно точечные акции идут от застройщиков. “Тренд на стагнацию и/или снижение цен придет не раньше августа-сентября”, — заключил Кричевский.

https://ria.ru/20240701/platezhi-1956532354.html

https://ria.ru/20240702/ipoteka-1956764200.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, алексей кричевский, россия