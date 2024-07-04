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Экономист назвал товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен - РИА Новости, 04.07.2024
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02:15 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/tsena-1957241608.html
Экономист назвал товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен
Экономист назвал товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен - РИА Новости, 04.07.2024
Экономист назвал товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен
В июле россиян ждет рост цен на продукты, жилищно-коммунальные услуги и автомобили, а вот недвижимость может немного подешеветь, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T02:15
2024-07-04T02:15
экономика
алексей кричевский
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В июле россиян ждет рост цен на продукты, жилищно-коммунальные услуги и автомобили, а вот недвижимость может немного подешеветь, рассказал в интервью агентству “Прайм” финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.По его словам, рост цен на продукты будет в рамках инфляции, за исключением некоторых категорий, на которые влияет мировой дефицит. Это касается сахара, кофе, какао-бобов, апельсинов. Постепенно в цену будут включать и обновленные налоги.Что касается автопрома, то падения спроса там ждать не стоит, невзирая на высокую стоимость кредитования и проблемы с новым утильсбором. Этот рынок очень мобилен и сумел освоиться в новых реалиях. По крайней мере, в деньгах падения продаж не ожидается.А вот недвижимость после завершения льготной ипотеки может упасть в цене. Правда, не везде — обычно точечные акции идут от застройщиков. “Тренд на стагнацию и/или снижение цен придет не раньше августа-сентября”, — заключил Кричевский.
https://ria.ru/20240701/platezhi-1956532354.html
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экономика, алексей кричевский, россия
Экономика, Алексей Кричевский, Россия
Экономист назвал товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен

Экономист Кричевский: недвижимость может упасть в цене

© iStock.com / iiievgeniyДевушка складывает фрукты в авоську
Девушка складывает фрукты в авоську - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© iStock.com / iiievgeniy
Девушка складывает фрукты в авоську . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В июле россиян ждет рост цен на продукты, жилищно-коммунальные услуги и автомобили, а вот недвижимость может немного подешеветь, рассказал в интервью агентству “Прайм” финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.
По его словам, рост цен на продукты будет в рамках инфляции, за исключением некоторых категорий, на которые влияет мировой дефицит. Это касается сахара, кофе, какао-бобов, апельсинов. Постепенно в цену будут включать и обновленные налоги.
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Что касается автопрома, то падения спроса там ждать не стоит, невзирая на высокую стоимость кредитования и проблемы с новым утильсбором. Этот рынок очень мобилен и сумел освоиться в новых реалиях. По крайней мере, в деньгах падения продаж не ожидается.
А вот недвижимость после завершения льготной ипотеки может упасть в цене. Правда, не везде — обычно точечные акции идут от застройщиков. “Тренд на стагнацию и/или снижение цен придет не раньше августа-сентября”, — заключил Кричевский.
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ЭкономикаАлексей КричевскийРоссия
 
 
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