https://ria.ru/20240704/tsena-1957241608.html
Экономист назвал товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен
Экономист назвал товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен - РИА Новости, 04.07.2024
Экономист назвал товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен
В июле россиян ждет рост цен на продукты, жилищно-коммунальные услуги и автомобили, а вот недвижимость может немного подешеветь, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T02:15
2024-07-04T02:15
2024-07-04T02:15
экономика
алексей кричевский
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954331727_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_d1bcbdf3b757a60f5a5331a2b242a030.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В июле россиян ждет рост цен на продукты, жилищно-коммунальные услуги и автомобили, а вот недвижимость может немного подешеветь, рассказал в интервью агентству “Прайм” финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.По его словам, рост цен на продукты будет в рамках инфляции, за исключением некоторых категорий, на которые влияет мировой дефицит. Это касается сахара, кофе, какао-бобов, апельсинов. Постепенно в цену будут включать и обновленные налоги.Что касается автопрома, то падения спроса там ждать не стоит, невзирая на высокую стоимость кредитования и проблемы с новым утильсбором. Этот рынок очень мобилен и сумел освоиться в новых реалиях. По крайней мере, в деньгах падения продаж не ожидается.А вот недвижимость после завершения льготной ипотеки может упасть в цене. Правда, не везде — обычно точечные акции идут от застройщиков. “Тренд на стагнацию и/или снижение цен придет не раньше августа-сентября”, — заключил Кричевский.
https://ria.ru/20240701/platezhi-1956532354.html
https://ria.ru/20240702/ipoteka-1956764200.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954331727_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26d7d0c64b1cf47b6085ce1ef5d80883.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей кричевский, россия
Экономика, Алексей Кричевский, Россия
Экономист назвал товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен
Экономист Кричевский: недвижимость может упасть в цене
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
В июле россиян ждет рост цен на продукты, жилищно-коммунальные услуги и автомобили, а вот недвижимость может немного подешеветь, рассказал в интервью
агентству “Прайм” финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.
По его словам, рост цен на продукты будет в рамках инфляции, за исключением некоторых категорий, на которые влияет мировой дефицит. Это касается сахара, кофе, какао-бобов, апельсинов. Постепенно в цену будут включать и обновленные налоги.
Что касается автопрома, то падения спроса там ждать не стоит, невзирая на высокую стоимость кредитования и проблемы с новым утильсбором. Этот рынок очень мобилен и сумел освоиться в новых реалиях. По крайней мере, в деньгах падения продаж не ожидается.
А вот недвижимость после завершения льготной ипотеки может упасть в цене. Правда, не везде — обычно точечные акции идут от застройщиков. “Тренд на стагнацию и/или снижение цен придет не раньше августа-сентября”, — заключил Кричевский.