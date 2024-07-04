https://ria.ru/20240704/stabilnost-1957258001.html

Генсек ШОС назвал стабильность в Центральной Азии гарантией безопасности

Генсек ШОС назвал стабильность в Центральной Азии гарантией безопасности - РИА Новости, 04.07.2024

Генсек ШОС назвал стабильность в Центральной Азии гарантией безопасности

Стабильность и экономическое развитие в Центральной Азии - это гарантия безопасности и процветания стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T08:07

2024-07-04T08:07

2024-07-04T08:13

в мире

центральная азия

белоруссия

казахстан

чжан мин

шос

саммит шос в астане – 2024

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АЛМА-АТА, 4 июл – РИА Новости. Стабильность и экономическое развитие в Центральной Азии - это гарантия безопасности и процветания стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил генсек ШОС Чжан Мин. "Стабильность и экономическое развитие в Центральной Азии - это гарантия безопасности и процветания стран ШОС, где приветствуется двустороннее и многостороннее сотрудничество между странами Центральной Азии и другими государствами на разных уровнях, в разных форматах и разных областях. Мы ожидаем от стран Центральной Азии более активной поддержки развития ШОС, укрепления обменов и сотрудничества с другими странами "семьи ШОС", - сказал Мин агентству "Казинформ". Генсек отметил, что Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, четыре страны Центральной Азии, являются странами-основателями ШОС, а также движущими силами и активными участниками ее развития. Мин добавил, что эти государства вносят значительный вклад в дальнейшее углубление сотрудничества организации в различных областях. "Статус Центральной Азии как "ядра ШОС" закреплен в Душанбинской декларации, Самаркандской декларации, Нью-Делийской декларации и других важных документах ШОС. В документах подчеркнуто, что государства-члены поддерживают усилия центральноазиатских государств, направленные на обеспечение мира... Это консенсус государств-членов ШОС относительно стратегического статуса Центральноазиатского региона и его роли на пространстве ШОС", - заключил генсек. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года. Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

центральная азия

белоруссия

казахстан

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в мире, центральная азия, белоруссия, казахстан, чжан мин, шос, саммит шос в астане – 2024