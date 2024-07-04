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Политические элиты США в бешенстве. Байден меняет правила игры

Политические элиты США в бешенстве. Байден меняет правила игры - РИА Новости, 04.07.2024

Политические элиты США в бешенстве. Байден меняет правила игры

Американцы продолжают обсуждать недавние дебаты Байдена и Трампа. Как принято говорить — кандидатов в президенты. На самом деле официально их еще не утвердили... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T08:00

2024-07-04T08:00

2024-07-04T11:33

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Американцы продолжают обсуждать недавние дебаты Байдена и Трампа. Как принято говорить — кандидатов в президенты. На самом деле официально их еще не утвердили. Это должны сделать на партийных съездах — конвенциях. Пока оба — лишь победители праймериз. Что их ждет в ближайшие два месяца — в материале РИА Новости.Что с Байденом после дебатов?Действующий глава государства выступил настолько плохо, что демократы подумывают о его замене. Но ближайшее окружение Байдена настаивает на продолжении кампании."Один из информированных источников сообщил, что "вся семья едина", и категорично добавил: президент не собирается выходить из гонки и не обсуждал это", — пишет The New York Times.Есть вброс и о том, что демократы могут провести свою конвенцию на месяц раньше. На официальном сайте дата прежняя — август.Вообще-то, победителя праймериз не утвердить очень сложно. Но возможно.Как прошли праймериз?Предварительное голосование в обеих главных партиях США завершилось в начале июня.На праймериз выбирают не кандидата в президенты, а делегатов летних конвенций — представителей штатов и округов, поддерживающих того или иного претендента.Их количество в партиях разное, но пропорционально численности населения штата или округа.Байден получил 3894 делегата (нужно 1975), Трамп — 2260 (требуется 1215). Так что оба проходят с большим запасом.Зачем съезды, если и так все понятно?Конвенция призвана подтвердить, что партия согласна с народным волеизъявлением. То есть делегаты в принципе обязаны проголосовать так, как им велели.В правилах у демократов прописано: "Делегаты, избранные на национальный съезд и присягнувшие кандидату в президенты, должны с чистой совестью отражать чувства тех, кто их избрал". У республиканцев примерно так же.Тем не менее представители штатов и округов могут поступить по-своему. Наказание за это не предусмотрено.То есть фаворит праймериз необязательно станет номинантом от партии?Пока такого не случалось. И сейчас у Трампа с Байденом достаточно делегатов, чтобы даже сотни "отступников" ничего не изменили.Республиканская конвенция состоится 15-18 июля, демократическая — 19-22 августа.Такая последовательность традиционна. Сперва собираются противники действующего президента, а затем уже его партия.Возможно, Белый дом таким образом дает себе запас времени для оценки оппонентов. Впрочем, это лишь предположение.Почему важны именно конвенции 2024-го?Этот вопрос был одним из главных накануне первых дебатов Байден — Трамп.Обычно публичные словесные дуэли организуют между политиками, уже получившими официальную номинацию. На сей раз поступили иначе.Возникли спекуляции о том, что демократы хотят скорректировать тактику до августа — в зависимости от результатов выступления Байдена.И как прошедшие дебаты могут повлиять на конвенции?В случае с Трампом — наверняка никак. Он выиграл дебаты: по соцопросам, победу ему присудили от 60 до 70 процентов зрителей. Кроме того, у республиканцев нет скамейки запасных. Трамп там — однозначный лидер и смещать его на фоне растущего рейтинга было бы самоубийственно.У Байдена ситуация сложнее. Его проигрыш признали и социологии, и аналитики, и однопартийцы. Поэтому сейчас соратники президента размышляют, что делать.Байдена могут снять с гонки?Без личного согласия — нет. Остальные варианты — чисто теоретические.Например, делегаты, недовольные выступлением Сонного Джо (как прозвал Байдена Трамп), не голосуют за него на конвенции. Но понадобится почти две тысячи "отказников".Это крайне маловероятно.Если такое все же произойдет, к делу подключат так называемых суперделегатов.А это еще кто?Речь идет о выборных должностных лицах партии, официально имеющих право голосовать за кого угодно. Их у демократов в данный момент 747.До 2016-го им разрешалось участвовать в первом голосовании по номинации. Но столько людей, не связанных обязательствами по итогам праймериз, могли внести неразбериху. Поэтому суперделегатам сузили полномочия.Теперь они вступают в игру, только если номинанта с первого раза не утвердили. В этом случае объявляют "посреднический съезд" с выдвижением всевозможных кандидатов.И что тогда?Голосование продолжается, пока один из претендентов не получит большинство.От суперделегатов в большей мере зависит перераспределение симпатий в партии путем закулисных переговоров и торга. Они способны помочь Байдену.Проще говоря, если от президента откажутся две тысячи человек, но все "суперы" потом его поддержат (или не все, но как-то смогут уговорить достаточное число "отступников") — Сонный Джо по-прежнему в гонке.Конечно, и это очень маловероятный сценарий: ставки слишком высоки.Это вообще стандартная ситуация?Политологи и СМИ эти беспрецедентные варианты практически не рассматривают и уделяют основное внимание различным слухам о том, кто и как может отговорить Байдена от дальнейшего участия в кампании.На скамейке запасных у демократов — вице-президент Камала Харрис и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Их рейтинги ненамного лучше байденовских, но требуемых 1975 делегатов в партии они явно смогут найти.Что после конвенций?После лета состоится второй раунд дебатов. Если демократы не дадут номинацию кому-то другому, то уже в сентябре можно будет понять, есть ли у Байдена шансы на второй срок.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, справки, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена