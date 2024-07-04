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"Этот вопрос — ключевой". Путин пролил свет на переговоры о мире с Украиной

"Этот вопрос — ключевой". Путин пролил свет на переговоры о мире с Украиной - РИА Новости, 04.07.2024

"Этот вопрос — ключевой". Путин пролил свет на переговоры о мире с Украиной

В Астане завершился саммит ШОС. В организацию официально приняли Белоруссию, главы государств обсудили множество вопросов, подписали более двух десятков... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:01

2024-07-04T18:01

2024-07-04T19:44

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Астане завершился саммит ШОС. В организацию официально приняли Белоруссию, главы государств обсудили множество вопросов, подписали более двух десятков документов. А президент России провел несколько двусторонних встреч и сделал важные заявления по украинскому кризису.О диалоге с киевским режимомПеред вылетом из Астаны Путин выступил с традиционной в зарубежных визитах итоговой пресс-конференцией перед сопровождающим его пулом журналистов.Отвечая на ожидаемые вопросы об украинском конфликте, он вновь напомнил: Россия никогда не отказывалась от переговоров.Но останавливать боевые действия без достижения определенных договоренностей было бы ошибкой. "Нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение: довооружился, доукомплектовался. <...> Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые бы являлись необратимыми и были бы приемлемыми для Российской Федерации", — подчеркнул президент."Окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным, — продолжил он. — Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы".Путин при этом считает бессмысленным напрямую контактировать с украинским парламентом, так как большинство депутатов подчиняется нелегитимной власти в Киеве.Он напомнил, что в 2015-м Верховный суд Украины ограничил срок президентства пятью годами. "Никаких причин для продления президентских полномочий в соответствии с Конституцией Украины не существует", — указал президент."Все полномочия должны перейти к Раде, но она эти полномочия не берет на себя. Поэтому обратиться, конечно, можно, но, исходя из практической ситуации и из того, что происходит в реальной жизни, это более или менее бессмысленно", — заключил он.Об американской позицииКак известно, Дональд Трамп пообещал в случае избрания добиться мира до 20 января 2025-го."То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно. Я незнаком, разумеется, с его возможными предложениями по поводу того, как он собирается это сделать. И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне. И мы это поддержим", — заверил президент.Но он не видит смысла в том, чтобы рассуждать сейчас о будущем отношений Москвы и Вашингтона: сперва надо дождаться итогов ноябрьских выборов в США.О ракетахСША вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и запускают их производство."Мы тоже считаем себя вправе начать ОКРы (опытно-конструкторские работы), разработки, а в будущем и производство, — сказал Путин. — Мы уже, в принципе, дали соответствующие поручения промышленности".И уточнил: "Что касается развертывания, <…> я говорил о том, что мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в каком-то регионе мира. И если комплексы ракет средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально. Все остается, как мы и говорили".Реальность многополярного мираДля Путина (а Россия стоит у истоков Шанхайской организации сотрудничества) саммит стал очередной хорошей возможностью "сверить часы" с партнерами. Первый день мероприятия он посвятил двусторонним встречам. Программное выступление состоялось уже на общем заседании лидеров стран ШОС."Многополярный мир стал реальностью, — заявил президент. — Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности". Именно ШОС — опора нарождающегося миропорядка.Путин отметил важную роль организации в урегулировании украинского кризиса. Москва готова учитывать идеи партнеров."Россия всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине, кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами, — подчеркнул он. — <…> В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который — в случае готовности украинской стороны, а главное, ее западных спонсоров принять его — позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры".Отказался от диалога Киев, напомнил Путин уже на заседании в формате "ШОС плюс": "Сделали это публично, по прямому указанию из Лондона, а значит — в этом нет никаких сомнений, — и из Вашингтона, о чем украинские официальные лица говорят прямо и открыто".Стамбульские договоренности 2022-го тем не менее "остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров".В организации занимаются и разными проблемными регионами. Так, Путин поддержал идею возобновления деятельности контактной группы ШОС — Афганистан."На Евразийском континенте, в Большой Евразии, пока сохраняются и другие потенциальные очаги конфликта, разрастание которых чревато хаосом и нестабильностью", — констатировал президент. Прежде всего это Ближний Восток и конкретно ситуация в секторе Газа."История наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток — в частности, США — разрубить палестинский узел и отказа от исполнения решений ООН, которые четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств — Израиля и Палестины", — указал он.В целом же вопросы, связанные с обеспечением евразийской и глобальной стабильности, "настойчиво требуют от ШОС и ее государств-членов активной вовлеченности, энергичной, выверенной линии, учитывающей чаяния наших единомышленников из числа стран мирового большинства"."Факты говорят сами за себя"Тесные экономические связи в ШОС приносят очевидные дивиденды всем участникам объединения. "Факты говорят сами за себя. Так, средний прирост ВВП стран — членов нашей организации в прошлом году составил более пяти процентов, промышленного производства — 4,5 процента, в то время как уровень инфляции — всего 2,4 процента. При этом товарооборот России с государствами ШОС увеличился на четверть", — привел статистические данные Путин.Расширяются взаиморасчеты в национальных валютах: их доля в коммерческих операциях Москвы с участниками ШОС в первые четыре месяца 2024-го уже превысила 92 процента. Президент напомнил о российском предложении создать в организации собственный платежный механизм.Развиваются контакты в области науки и образования. В частности, успешно работает Университет ШОС, объединяющий 77 вузов разных стран. Налаживаются связи между студентами, преподавателями, бизнесом и государственным сектором."По мере укрепления авторитета и влияния ШОС растет интерес к ее деятельности со стороны других государств и международных структур, — отметил Путин. — <…> И, естественно, нужно внимательно рассмотреть весь солидный портфель заявок тех, кто желает в том или ином качестве с нами сотрудничать".Санкции препятствуют глобальному развитиюПо итогам саммита приняли солидный пакет из 25 документов, включая основополагающую Астанинскую декларацию. "В ней дополнительно высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли Организации Объединенных Наций, на международном праве, на стремлении суверенных государств к взаимовыгодному партнерству", — пояснил президент.Декларация затрагивает все сферы взаимодействия: от транспорта и логистики до борьбы с наркотрафиком и терроризмом. Особо выделена общая позиция ШОС по односторонним санкциям."(Они) подрывают многостороннюю торговую систему и препятствуют глобальному устойчивому развитию. Государства-члены подчеркнули, что одностороннее применение санкций несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения", — говорится в документе.Также среди подписанного: решения о принятии в ШОС Белоруссии, о проекте стратегии развития организации до 2035-го, отраслевые документы.Партнеры и посредникиНа второй день тоже были двусторонние встречи. Путин, в частности, провел переговоры с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером.Отношения между Москвой и Тегераном "носят действительно дружественный и конструктивный характер", отметил российский лидер. И выразил уверенность, что это не изменится после президентских выборов в Иране.Исламская Республика вступила в ШОС в прошлом году, теперь на очереди — Евразийский экономический союз, при котором Тегеран намерен получить статус наблюдателя. Заявка на рассмотрении, Россия ее поддерживает, уточнил Путин.Также он обратил внимание на рост товарооборота и турпотока. И конечно, на "то, что по ключевым вопросам международной повестки дня наши подходы совпадают практически".Мохбер, в свою очередь, передал "привет и наилучшие пожелания духовного лидера Ирана (Али Хаменеи)", а также его послание: "Наши отношения с Российской Федерацией являются такими глубокими и неизменными, что все изменения в правительстве эти отношения никоим образом не ущемляют"."Очевидно, что стратегическое взаимодействие Ирана и России нарушает уравнения мирового господства и односторонность уже отжила свой век", — добавил Мохбер.Также Путин встретился с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Президент поблагодарил его за "усилия, направленные на решение вопросов гуманитарного характера". Именно при катарском посредничестве удается вернуть в семьи детей как с российской, так и с украинской стороны. Путин особо выделил роль эмирата и в попытках урегулирования ближневосточного конфликта.Аль Тани заверил, что Доха продолжит выполнять гуманитарную работу. Говоря о секторе Газа, он подчеркнул близость российской и катарской позиций: "Палестинское государство должно быть создано в границах 1967 года".Общение на высшем уровне скоро продолжится. Уже 8 июля Путин примет в Москве премьер-министра Индии Нарендру Моди (в Астане его заменял глава МИД Субраманьям Джайшанкар). Визит будет двухдневный.

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шос, дональд трамп, али хаменеи, россия, украина, в мире