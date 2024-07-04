https://ria.ru/20240704/shos-1957392756.html

ШОС утверждается в качестве одного из центров силы, заявил Путин

ШОС утверждается в качестве одного из центров силы, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024

ШОС утверждается в качестве одного из центров силы, заявил Путин

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) утверждается в качестве одного из центров силы в многостороннем мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:48

2024-07-04T14:48

2024-07-04T15:05

шос

в мире

владимир путин

россия

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) утверждается в качестве одного из центров силы в многостороннем мире, заявил президент России Владимир Путин."Появляются новые центры силы, и в качестве одного из таковых утверждается Шанхайская организация сотрудничества", - сказал Путин на встрече в формате "ШОС плюс".Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС. По итогам поездки в Казахстан президент РФ пообщается с российскими СМИ.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шос, в мире, владимир путин, россия, саммит шос в астане – 2024