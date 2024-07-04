https://ria.ru/20240704/shos-1957392756.html
ШОС утверждается в качестве одного из центров силы, заявил Путин
ШОС утверждается в качестве одного из центров силы, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
ШОС утверждается в качестве одного из центров силы, заявил Путин
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) утверждается в качестве одного из центров силы в многостороннем мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:48
2024-07-04T14:48
2024-07-04T15:05
шос
в мире
владимир путин
россия
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:96:2783:1661_1920x0_80_0_0_7a42c949cfdb7eb3f6848615367cb5d0.jpg
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) утверждается в качестве одного из центров силы в многостороннем мире, заявил президент России Владимир Путин."Появляются новые центры силы, и в качестве одного из таковых утверждается Шанхайская организация сотрудничества", - сказал Путин на встрече в формате "ШОС плюс".Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС. По итогам поездки в Казахстан президент РФ пообщается с российскими СМИ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_243320aaa4d5515ef424d6e5ca6877ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, в мире, владимир путин, россия, саммит шос в астане – 2024
ШОС, В мире, Владимир Путин, Россия, Саммит ШОС в Астане – 2024
ШОС утверждается в качестве одного из центров силы, заявил Путин
Путин: ШОС утверждается в качестве одного из центров силы в многостороннем мире