https://ria.ru/20240704/shos-1957280630.html
Путин назвал поддержание безопасности одной из задач ШОС
Путин назвал поддержание безопасности одной из задач ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Путин назвал поддержание безопасности одной из задач ШОС
Безопасность государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остается приоритетной задачей в работе организации, для выполнения этой задачи будет... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:11
2024-07-04T10:11
2024-07-04T10:13
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Безопасность государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остается приоритетной задачей в работе организации, для выполнения этой задачи будет преобразована региональная антитеррористическая структура ШОС, заявил президент России Владимир Путин."Разумеется, одной из приоритетных задач в деятельности ШОС было и остается поддержание безопасности государственных участников и по периметру внешних границ. Именно на это нацелены принимаемые сегодня решения о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который займётся реагированием на весь спектр угроз безопасности, а также об учреждении антинаркотического центра в Душанбе", - сказал президент РФ на заседании совета глав государств членов ШОС в Астане.Кроме того, Путин подчеркнул, что борьбе с сепаратизмом и экстремизмом на пространстве ШОС будет способствовать и утверждаемая в ходе саммита организации в Казахстане программа сотрудничества в этой сфере.Глава государства отметил сотрудничество предпринимателей стран ШОС."Работает деловой совет организации, с помощью которого бизнес-круги наших стран имеют возможность подключиться к взаимовыгодным совместным проектам. Вопросами финансирования таких проектов плотно занимается межбанковское объединение Шанхайской организации", - сказал он.
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Путин назвал поддержание безопасности одной из задач ШОС
Путин: одной из задач ШОС остается поддержание безопасности государств-членов