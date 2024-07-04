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Си Цзиньпин призвал страны ШОС защищать право на развитие - РИА Новости, 04.07.2024
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09:47 04.07.2024 (обновлено: 10:34 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/shos-1957274600.html
Си Цзиньпин призвал страны ШОС защищать право на развитие
Си Цзиньпин призвал страны ШОС защищать право на развитие - РИА Новости, 04.07.2024
Си Цзиньпин призвал страны ШОС защищать право на развитие
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны защищать право на развитие, поддерживать стабильность производственных цепочек и стимулировать... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:47
2024-07-04T10:34
саммит шос в астане – 2024
шос
си цзиньпин
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ПЕКИН, 4 июл – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны защищать право на развитие, поддерживать стабильность производственных цепочек и стимулировать региональную экономику, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на 24-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане.Китайский лидер отметил, что, сталкиваясь с реальным риском "возведения маленьких двориков и высоких стен", страны ШОС "должны защищать право на развитие"."(Страны ШОС - ред.) должны придерживаться инклюзивности, совместно продвигать технологические инновации, обеспечивать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок, стимулировать внутренние драйверы региональной экономики и способствовать реализации общих целей развития", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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саммит шос в астане – 2024, шос, си цзиньпин
Саммит ШОС в Астане – 2024, ШОС, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал страны ШОС защищать право на развитие

Си Цзиньпин: страны ШОС должны защитить право на развитие

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Председатель КНР Си Цзиньпин
 Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 июл – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны защищать право на развитие, поддерживать стабильность производственных цепочек и стимулировать региональную экономику, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на 24-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане.
Китайский лидер отметил, что, сталкиваясь с реальным риском "возведения маленьких двориков и высоких стен", страны ШОС "должны защищать право на развитие".
«
"(Страны ШОС - ред.) должны придерживаться инклюзивности, совместно продвигать технологические инновации, обеспечивать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок, стимулировать внутренние драйверы региональной экономики и способствовать реализации общих целей развития", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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Саммит ШОС в Астане – 2024ШОССи Цзиньпин
 
 
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