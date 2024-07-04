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В мире растет интерес к ШОС, заявил Токаев
В мире растет интерес к ШОС, заявил Токаев - РИА Новости, 04.07.2024
В мире растет интерес к ШОС, заявил Токаев
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превратили организацию в одну из самых влиятельных и авторитетных структур, интерес к ней растет во всем... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T08:40
2024-07-04T08:40
2024-07-04T10:20
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превратили организацию в одну из самых влиятельных и авторитетных структур, интерес к ней растет во всем мире, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и огромному потенциалу нашего объединения, интерес к нему в мире неуклонно растет", - сказал Токаев в ходе заседания совета глав государств-членов ШОС.Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана. Также саммит посетит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш.
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шос, в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, саммит шос в астане – 2024
ШОС, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Саммит ШОС в Астане – 2024
В мире растет интерес к ШОС, заявил Токаев
Токаев: страны ШОС превратили организацию в одну из самых влиятельных структур
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превратили организацию в одну из самых влиятельных и авторитетных структур, интерес к ней растет во всем мире, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и огромному потенциалу нашего объединения, интерес к нему в мире неуклонно растет", - сказал Токаев в ходе заседания совета глав государств-членов ШОС.
Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана. Также саммит посетит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш.