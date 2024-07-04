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В мире растет интерес к ШОС, заявил Токаев - РИА Новости, 04.07.2024
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08:40 04.07.2024 (обновлено: 10:20 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/shos-1957260689.html
В мире растет интерес к ШОС, заявил Токаев
В мире растет интерес к ШОС, заявил Токаев - РИА Новости, 04.07.2024
В мире растет интерес к ШОС, заявил Токаев
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превратили организацию в одну из самых влиятельных и авторитетных структур, интерес к ней растет во всем... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T08:40
2024-07-04T10:20
шос
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превратили организацию в одну из самых влиятельных и авторитетных структур, интерес к ней растет во всем мире, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и огромному потенциалу нашего объединения, интерес к нему в мире неуклонно растет", - сказал Токаев в ходе заседания совета глав государств-членов ШОС.Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана. Также саммит посетит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш.
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шос, в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, саммит шос в астане – 2024
ШОС, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Саммит ШОС в Астане – 2024
В мире растет интерес к ШОС, заявил Токаев

Токаев: страны ШОС превратили организацию в одну из самых влиятельных структур

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превратили организацию в одну из самых влиятельных и авторитетных структур, интерес к ней растет во всем мире, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и огромному потенциалу нашего объединения, интерес к нему в мире неуклонно растет", - сказал Токаев в ходе заседания совета глав государств-членов ШОС.
Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана. Также саммит посетит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
ШОСВ миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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