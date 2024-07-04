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В Астане усилили меры безопасности в основной день саммита ШОС
В Астане усилили меры безопасности в основной день саммита ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
В Астане усилили меры безопасности в основной день саммита ШОС
Меры безопасности на улицах Астаны в основной день саммита Шанхайской организации сотрудничества еще строже, чем днем ранее, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T07:11
2024-07-04T07:11
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Меры безопасности на улицах Астаны в основной день саммита Шанхайской организации сотрудничества еще строже, чем днем ранее, передает корреспондент РИА Новости. На улицах города стоят бронеавтомобили, также в центре дежурят полицейские. Часть дорог перекрыта из-за движения кортежей. Президент России Владимир Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники саммита планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
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В Астане усилили меры безопасности в основной день саммита ШОС
На улицах Астаны в основной день саммита ШОС дежурят бронеавтомобили