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В Астане усилили меры безопасности в основной день саммита ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
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07:11 04.07.2024 (обновлено: 07:22 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/sammit-1957254548.html
В Астане усилили меры безопасности в основной день саммита ШОС
В Астане усилили меры безопасности в основной день саммита ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
В Астане усилили меры безопасности в основной день саммита ШОС
Меры безопасности на улицах Астаны в основной день саммита Шанхайской организации сотрудничества еще строже, чем днем ранее, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T07:11
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Меры безопасности на улицах Астаны в основной день саммита Шанхайской организации сотрудничества еще строже, чем днем ранее, передает корреспондент РИА Новости. На улицах города стоят бронеавтомобили, также в центре дежурят полицейские. Часть дорог перекрыта из-за движения кортежей. Президент России Владимир Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники саммита планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
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в мире, россия, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024, астана, казахстан
В мире, Россия, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Астана, Казахстан
В Астане усилили меры безопасности в основной день саммита ШОС

На улицах Астаны в основной день саммита ШОС дежурят бронеавтомобили

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Меры безопасности на улицах Астаны в основной день саммита Шанхайской организации сотрудничества еще строже, чем днем ранее, передает корреспондент РИА Новости.
На улицах города стоят бронеавтомобили, также в центре дежурят полицейские. Часть дорог перекрыта из-за движения кортежей.
Президент России Владимир Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Участники саммита планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
В миреРоссияВладимир ПутинШОССаммит ШОС в Астане – 2024АстанаКазахстан
 
 
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