https://ria.ru/20240704/rossiya-1957128360.html

Беспрецедентный шаг. Москва и Минск обошли Запад одним решением

Беспрецедентный шаг. Москва и Минск обошли Запад одним решением - РИА Новости, 04.07.2024

Беспрецедентный шаг. Москва и Минск обошли Запад одним решением

Вместо европейских сельхозпроизводителей на российский рынок пришли белорусские. Это позволило добиться в некоторых отраслях полной независимости от импорта —... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T08:00

2024-07-04T08:00

2024-07-04T08:01

белоруссия

россия

александр лукашенко

си цзиньпин

экономика

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Вместо европейских сельхозпроизводителей на российский рынок пришли белорусские. Это позволило добиться в некоторых отраслях полной независимости от импорта — даже китайского. О том, как меняется экономика Союзного государства, — в материале РИА Новости.Взаимная выгода"Наш потенциал особенно важно использовать, после того как из России ушли многие западные компании. Надо посмотреть, как мы могли бы встроиться в эти структуры и производить востребованную продукцию. То есть кооперация сейчас очень востребована, как никогда", — говорил Александр Лукашенко в апреле 2023-го.Один из ключевых секторов, где Москва и Минск за год достигли заметного успеха, — аграрный. В частности, в сегменте аминокислот и комбикормов, на которых держится все животноводство.В 2016-м в Минске учредили Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию (БНБК). По личной договоренности Лукашенко и Си Цзиньпина Пекин совершил беспрецедентный шаг — экспортировал технологию биологического синтеза, которую разрабатывали целых 40 лет.Две тысячи китайских и три тысяч белорусских рабочих за три года возвели предприятие на площади 160 гектаров. Запустили безотходное производство полного цикла. На выходе — только продукция на продажу, очищенный воздух и вода уровня природного пресного водоема."Налажено производство комбикормов для крупного рогатого скота и птицы, свиней, ценных пород рыб, а также премиксов. Здесь самый большой в бывшем Советском Союзе элеватор — 448 тысяч тонн единовременного хранения зерна. И 12 заводов биотехнологического блока, которые выпускают незаменимые аминокислоты — лизин сульфат 75%, лизин моногидрохлорид 98,5%, треонин 98,5%, триптофан 98,5%", — рассказывал на втором Биотехнологическом форуме Союзного государства генеральный директор БНБК Даниил Урицкий.Основное сырье — зерно. Россия покрывает половину потребностей предприятия. Завозят из Орловской, Воронежской, Курской и Брянской областей.Доля в экспортеБНБК ориентирована в первую очередь на экспорт: за границу уходит 85% продукции. Торговали и с Европой, и с Украиной. Санкции все изменили.Сегодня основной покупатель — Россия. Доля белорусского импорта в этом секторе — 17%, в четыре раза больше, чем в 2022-м. При этом обе страны полностью не зависят от внешних поставок лизина.Год назад руководство БНБК создало товаропроводящую сеть (ТПС) "АДАМ БИО" для экспорта аминокислот. По словам главы ТПС Льва Деньгова, это позволило перейти на принцип "одного окна" — работы с одним контрагентом на поставку продукции со встречным импортом сырья.Москва помогает союзнику. Например, Белоруссии не хватает собственных крахмала и глюкозы для увеличения производства аминокислот. Договорились с российскими компаниями о закупках уже этим летом.В 2022-м Москва лишилась рыбьего комбикорма из ЕС. Жизненно необходимой продукцией для отечественных форели и лосося обеспечил Минск. Российские компании продают союзнику сырье — рыбью муку и жир. Взамен получают более 43 тысяч тонн обогащенного витаминами корма в год.Это 20% рынка. И в БНБК готовы увеличить поставки, отмечают руководители корпорации.В прошлому году взаимный товарооборот вырос на 6%, достигнув 53 миллиардов долларов (для сравнения: в 2020-м было всего 29,5 миллиарда). И не в последнюю очередь за счет аграрного сектора.В 2021-м (самый поздний пока отчет с детализацией) Белоруссия экспортировала в Россию молочной продукции, а также яйца и мед на 2,2 миллиарда долларов, мяса — на 535 миллионов, жиров и масел животного или растительного происхождения — на 248. Импортировала масличных семян и плодов, в том числе фуражное зерно, на 225 миллионов, злаков — на 90, продуктов переработки овощей и фруктов и прочего — на 284."Не стоим на месте"Минск уже конкурирует с Пекином на российском рынке аминокислот: китайцы в прошлом году уступили 3% (было 82%, стало 79). Из ЕС и других стран поступает самый минимум — 4% (в 2022-м было 14).В качестве перспективных рынков для белорусской продукции рассматриваются Латинская Америка, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.Белоруссия планирует наладить производство лимонной кислоты, валина, глицина и изолейцина, кристаллической глюкозы, в том числе фармакопейного качества. Переработку зерна увеличат еще на 300 тысяч тонн."Мир не стоит на месте, и нам очень важно иметь надежного партнера, с которым мы вместе будем защищать свои интересы. Совместная работа в рамках Союзного государства способствует укреплению наших позиций на мировой арене", — отметила на форуме замминистра сельского хозяйства Белоруссии Алла Ломакина.Интеграция продолжит углубляться. Расчеты — в национальных валютах. Российские и белорусские производители признаются: еще есть проблемы, подводные камни. Но все трудности вполне преодолимы.

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, александр лукашенко, си цзиньпин, экономика