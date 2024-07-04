https://ria.ru/20240704/razvozhaev-1957469802.html
В Севастополе отменили показ проекта Гудкова, осуждавшего проведение СВО
В Севастополе отменили показ проекта Гудкова, осуждавшего проведение СВО - РИА Новости, 04.07.2024
В Севастополе отменили показ проекта Гудкова, осуждавшего проведение СВО
В Севастополе отменили показ проекта шоумена Александра Гудкова, осуждавшего проведение СВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:54
2024-07-04T17:54
2024-07-04T17:54
шоубиз
александр гудков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. В Севастополе отменили показ проекта шоумена Александра Гудкова, осуждавшего проведение СВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Уважаемые севастопольцы, спешу успокоить: показа проекта одиозного КВНщика Александра Гудкова, поддерживающего вооруженные силы врага, в Севастополе не будет", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что после появления в сети афиши, к нему поступили десятки комментариев с просьбой повлиять на ситуацию. "Люди возмущены, и их эмоции справедливы. Хочу отметить, что собственники кинотеатра отреагировали буквально мгновенно и отменили запланированный показ", - сообщил губернатор и добавил, что во время проведения специальной военной операции нужно особо внимательно подходить к выбору репертуара в городе-герое. "Советую всем принять это как руководство к действию, если инстинкт самосохранения иногда дает сбой", - подчеркнул Развожаев. К показу в Севастополе планировался проект "Подземелья Чикен Карри #28". Гудков после начала спецоперации опубликовал в социальных сетях пост с ее осуждением. В октябре 2023 года зампред комитета по обороне Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Гудкова и ряда других шоуменов на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ.
https://ria.ru/20240417/znamenitosti-1939567680.html
https://ria.ru/20240702/vsu-1956974309.html
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александр гудков, севастополь, михаил развожаев, юрий швыткин, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, общество
Шоубиз, Александр Гудков, Севастополь, Михаил Развожаев, Юрий Швыткин, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Общество
В Севастополе отменили показ проекта Гудкова, осуждавшего проведение СВО
Развожаев: в Севастополе отменили показ проекта Гудкова, осуждавшего СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. В Севастополе отменили показ проекта шоумена Александра Гудкова, осуждавшего проведение СВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Уважаемые севастопольцы, спешу успокоить: показа проекта одиозного КВНщика Александра Гудкова, поддерживающего вооруженные силы врага, в Севастополе не будет", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что после появления в сети афиши, к нему поступили десятки комментариев с просьбой повлиять на ситуацию.
"Люди возмущены, и их эмоции справедливы. Хочу отметить, что собственники кинотеатра отреагировали буквально мгновенно и отменили запланированный показ", - сообщил губернатор и добавил, что во время проведения специальной военной операции нужно особо внимательно подходить к выбору репертуара в городе-герое.
"Советую всем принять это как руководство к действию, если инстинкт самосохранения иногда дает сбой", - подчеркнул Развожаев.
К показу в Севастополе планировался проект "Подземелья Чикен Карри #28".
Гудков после начала спецоперации опубликовал в социальных сетях пост с ее осуждением. В октябре 2023 года зампред комитета по обороне Юрий Швыткин
внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой
проверки в отношении Гудкова и ряда других шоуменов на предмет дискредитации ВС РФ
и финансирования ВСУ
.