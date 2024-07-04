https://ria.ru/20240704/razvozhaev-1957469802.html

В Севастополе отменили показ проекта Гудкова, осуждавшего проведение СВО

В Севастополе отменили показ проекта Гудкова, осуждавшего проведение СВО - РИА Новости, 04.07.2024

В Севастополе отменили показ проекта Гудкова, осуждавшего проведение СВО

В Севастополе отменили показ проекта шоумена Александра Гудкова, осуждавшего проведение СВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:54

2024-07-04T17:54

2024-07-04T17:54

шоубиз

александр гудков

севастополь

михаил развожаев

юрий швыткин

генеральная прокуратура рф

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. В Севастополе отменили показ проекта шоумена Александра Гудкова, осуждавшего проведение СВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Уважаемые севастопольцы, спешу успокоить: показа проекта одиозного КВНщика Александра Гудкова, поддерживающего вооруженные силы врага, в Севастополе не будет", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что после появления в сети афиши, к нему поступили десятки комментариев с просьбой повлиять на ситуацию. "Люди возмущены, и их эмоции справедливы. Хочу отметить, что собственники кинотеатра отреагировали буквально мгновенно и отменили запланированный показ", - сообщил губернатор и добавил, что во время проведения специальной военной операции нужно особо внимательно подходить к выбору репертуара в городе-герое. "Советую всем принять это как руководство к действию, если инстинкт самосохранения иногда дает сбой", - подчеркнул Развожаев. К показу в Севастополе планировался проект "Подземелья Чикен Карри #28". Гудков после начала спецоперации опубликовал в социальных сетях пост с ее осуждением. В октябре 2023 года зампред комитета по обороне Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Гудкова и ряда других шоуменов на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ.

https://ria.ru/20240417/znamenitosti-1939567680.html

https://ria.ru/20240702/vsu-1956974309.html

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александр гудков, севастополь, михаил развожаев, юрий швыткин, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, общество