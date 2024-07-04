https://ria.ru/20240704/putin-1957445494.html
Руководство Украины находится у власти незаконно, заявил Путин
Руководство Украины находится у власти незаконно, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Руководство Украины находится у власти незаконно, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что руководство Украины находится у власти незаконно. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:53
2024-07-04T16:53
2024-07-04T17:03
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что руководство Украины находится у власти незаконно."Правящая верхушка... ведь она незаконно находится у власти, даже не обращается в Конституционный суд, за подтверждением своих полномочий, потому что, как я уже говорил, в 2015 году Верховный суд Украины принял уже решения, что срок президентства ограничивается пятью годами и никаких причин для продления срока президентских полномочий в соответствии с конституцией Украины не существует", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам официального визита в Казахстан.
https://radiosputnik.ru/20240704/putin-1957449942.html
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Украина, В мире, Россия, Казахстан, Владимир Путин
Руководство Украины находится у власти незаконно, заявил Путин
Президент РФ Путин: руководство Украины находится у власти незаконно