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Путин приехал во Дворец независимости в Астане для участия в саммите ШОС
Путин приехал во Дворец независимости в Астане для участия в саммите ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Путин приехал во Дворец независимости в Астане для участия в саммите ШОС
Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Астане, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T08:29
2024-07-04T08:29
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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Астане, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства примет участие в церемониях приветствия и совместного фотографирования. Затем состоятся заседание Совета глав государств ШОС и церемония подписания итоговых документов.Далее у Путина запланирована беседа с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером и участие во встрече в формате "ШОС плюс". В заключение президент пообщается с российскими СМИ.Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
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Прибытие Путина на саммит ШОС
Прибытие Путина на саммит ШОС.
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астана, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире, иран, владимир путин, мохаммад мохбер, казахстан
Астана, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире, Иран, Владимир Путин, Мохаммад Мохбер, Казахстан