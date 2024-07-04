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Путин приехал во Дворец независимости в Астане для участия в саммите ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
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08:29 04.07.2024 (обновлено: 08:48 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957259600.html
Путин приехал во Дворец независимости в Астане для участия в саммите ШОС
Путин приехал во Дворец независимости в Астане для участия в саммите ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Путин приехал во Дворец независимости в Астане для участия в саммите ШОС
Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Астане, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T08:29
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астана
шос
саммит шос в астане – 2024
в мире
иран
владимир путин
мохаммад мохбер
казахстан
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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Астане, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства примет участие в церемониях приветствия и совместного фотографирования. Затем состоятся заседание Совета глав государств ШОС и церемония подписания итоговых документов.Далее у Путина запланирована беседа с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером и участие во встрече в формате "ШОС плюс". В заключение президент пообщается с российскими СМИ.Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html
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Прибытие Путина на саммит ШОС
Прибытие Путина на саммит ШОС.
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астана, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире, иран, владимир путин, мохаммад мохбер, казахстан
Астана, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире, Иран, Владимир Путин, Мохаммад Мохбер, Казахстан

Путин приехал во Дворец независимости в Астане для участия в саммите ШОС

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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Астане, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства примет участие в церемониях приветствия и совместного фотографирования. Затем состоятся заседание Совета глав государств ШОС и церемония подписания итоговых документов.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 02:18
Далее у Путина запланирована беседа с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером и участие во встрече в формате "ШОС плюс". В заключение президент пообщается с российскими СМИ.
Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели —Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры —Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
АстанаШОССаммит ШОС в Астане – 2024В миреИранВладимир ПутинМохаммад МохберКазахстан
 
 
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