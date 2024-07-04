https://ria.ru/20240704/putin-1957259600.html

Путин приехал во Дворец независимости в Астане для участия в саммите ШОС

Путин приехал во Дворец независимости в Астане для участия в саммите ШОС - РИА Новости, 04.07.2024

Путин приехал во Дворец независимости в Астане для участия в саммите ШОС

Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Астане, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T08:29

2024-07-04T08:29

2024-07-04T08:48

астана

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саммит шос в астане – 2024

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владимир путин

мохаммад мохбер

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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Астане, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства примет участие в церемониях приветствия и совместного фотографирования. Затем состоятся заседание Совета глав государств ШОС и церемония подписания итоговых документов.Далее у Путина запланирована беседа с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером и участие во встрече в формате "ШОС плюс". В заключение президент пообщается с российскими СМИ.Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

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Прибытие Путина на саммит ШОС Прибытие Путина на саммит ШОС. 2024-07-04T08:29 true PT0M58S

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