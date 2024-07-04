https://ria.ru/20240704/puteshestviya-1957217795.html

Вместо моря. Самые популярные озера на постсоветском пространстве

Отдых на озерах СНГ

Вместо моря. Самые популярные озера на постсоветском пространстве

Туры в республики бывшего СССР все популярнее. Летом можно совместить экскурсионную программу с пляжным отдыхом на озерах в здравницах. Что выбрать, как... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T08:00

2024-07-04T08:00

2024-07-04T14:17

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Туры в республики бывшего СССР все популярнее. Летом можно совместить экскурсионную программу с пляжным отдыхом на озерах в здравницах. Что выбрать, как добраться и сколько стоит — в материале РИА Новости.Заодно и покупаться"Мало кто едет в страны постсоветского пространства специально на озера. Обычно россияне совмещают такой визит еще с каким-то видом отдыха", — говорит гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.Самые известные озера в соседних странах — Нарочь в Белоруссии, Севан в Армении, Иссык-Куль в Киргизии, Боровое в Казахстане.Наиболее востребован отдых на белорусских озерах — Нарочи, Браславских, также на Иссык-Куле, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан". "Туристы едут туда ради оздоровления и лечения, поэтому наибольшим спросом пользуются именно санатории, а не базы отдыха, — пояснили эксперты компании. — Путешественники, которые просто хотят провести время на природе, как правило, выбирают внутренние направления — объекты размещения на водоемах и озерах в своем или соседнем регионе".К плюсам таких путешествий можно отнести их простоту: визы не нужны, языкового барьера нет, перелеты — прямые, до многих мест можно добраться также на поезде, автобусе и автомобиле.В Армении россияне могут находиться без визы до 30 дней, причем в страну пустят как по внутреннему, так и по загранпаспорту, рассказали в Fun&Sun. В Киргизию нашим соотечественникам не нужно получать разрешение на въезд, если срок пребывания не превысит 90 дней. При этом, если продолжительность визита превышает месяц, необходимо зарегистрироваться в органах МВД, добавили в компании. Для посещения Республики Беларусь виза также не требуется. Въезд возможен как по заграничному, так и по внутреннему паспорту.Иссык-Куль, КиргизияВ "Русском экспрессе" самым популярным у россиян озером СНГ назвали Иссык-Куль."Отдых на озерах имеет свою специфику: вода там не такая теплая, как в море. Например, в Иссык-Куле она редко превышает 22 градуса, — отметили в пресс-службе туроператора. — Там есть санатории, современные гостиницы, частный сектор и пансионаты, причем как новые, так и времен СССР. В поселке Бостери работают аттракционы, колесо обозрения, есть дискотеки, водные развлечения".Правда, отдых в Киргизии за последние пят лет подорожал в два раза, говорит Ромашкин. Причем отелей на "все включено" на озере нет.Тур на неделю на Иссык-Куль с перелетом в середине июля стоит от 99 тысяч рублей на двоих, сообщили в "Русском экспрессе".Самые востребованные санатории — "Голубой Иссык-Куль" и "Кыргызское взморье", рассказали в "Алеане". Стоимость тура на десять дней в первый — от 55 тысяч рублей на двоих, во второй — от 70 тысяч. За авиабилет придется заплатить отдельно. Из Москвы в Бишкек и обратно — от 43 тысяч рублей.Путевка на неделю на двоих в середине июля в "четверку" Karven Four Seasons обойдется туристам в 195 тысяч рублей с перелетом, подсчитали в Pac Group.Нарочь, Белоруссия"Из России в Белоруссию едут два потока туристов — в санатории и в экскурсионные туры. Пляжный отдых не ищут, туристов интересует профиль лечения, цена и удобная дорога, но многие здравницы расположены на берегах озер, что позволяет провести время на пляже", — говорит Ромашкин.Нарочь — самое большое озеро Беларуси. Там мягкий климат, чистая вода, хвойный лес, есть санатории, детский центр. Сюда приезжают любители спокойного отдыха на природе, перечисляют плюсы в Fun&Sun.Путевка на неделю в санаторий "Нарочь" с проживанием на полном пансионе в середине июля стоит от 27 тысяч рублей на персону, в "Журавушку" — от 40 тысяч рублей. Расходы на дорогу нужно учесть отдельно, сообщили в компании.В "Алеане" к популярным санаториям добавляют "Приозерный". В августе десять дней с лечением и полным пансионом обойдется там в 144 тысячи рублей на двоих.Севан, АрменияСеван — самое большое озеро Армении. Местные жители называют его армянским морем. "Вода прохладная, но виды потрясающие. На озере есть пляжи — единственные во всей стране. Сюда приезжают местные и туристы загорать, кататься на водных лыжах, ходить под парусом, — рассказывают в Fun&Sun. — Есть отели, рестораны, спортплощадки, места для переодевания, можно арендовать велосипеды".В середине июля неделя в трехзвездочном отеле обойдется от 138 тысяч рублей на двоих, отметили в пресс-службе компании.Впрочем, специальных "пляжных" туров на Севан не продают. Туда путешественники приезжают обычно с экскурсией, рассказывает Ромашкин. В первую очередь — смотреть храмы, а не озеро. Например, на западном берегу расположен монастырь Севанаванк.Экскурсионный недельный тур в Армению в июле с посещением Севана, авиаперелетом и размещением в "четверке" стоит от 207 тысяч рублей на двоих, уточняют в Pac Group.Боровое, КазахстанКурорт Боровое местные часто называют казахской Швейцарией. На территории одноименного парка несколько озер — Боровое, Щучье, Катарколь."Туда российские туристы едут именно отдыхать и купаться, — объясняет Ромашкин. — Чаще всего это жители приграничных с Казахстаном территорий, например Западной Сибири. Им до курорта — несколько часов на автомобиле".Места размещения — на любой вкус. Есть премиальный курорт Rixos Borovoe, который работает на "все включено", рассказывают в "Русском экспрессе". Неделя в середине июля — от 200 тысяч рублей на двоих. Есть и бюджетные варианты. Так, на базе отдыха "Серебряный родник" можно провести неделю вдвоем за 55 тысяч рублей, отметили в "Алеане".

https://ria.ru/20240704/azovskoe-1949722933.html

https://ria.ru/20240505/kaspiy-1943654817.html

https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html

https://ria.ru/20240415/belorussiya-1937106152.html

https://ria.ru/20240704/podmoskove-1952243840.html

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2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, снг, белоруссия, армения, казахстан, киргизия, достопримечательности, пляжи, куда поехать, куда можно лететь