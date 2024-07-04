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Отдых на озерах СНГ
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Туризм
 
08:00 04.07.2024 (обновлено: 14:17 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/puteshestviya-1957217795.html
Вместо моря. Самые популярные озера на постсоветском пространстве
Отдых на озерах СНГ
Вместо моря. Самые популярные озера на постсоветском пространстве
Туры в республики бывшего СССР все популярнее. Летом можно совместить экскурсионную программу с пляжным отдыхом на озерах в здравницах. Что выбрать, как... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T08:00
2024-07-04T14:17
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Туры в республики бывшего СССР все популярнее. Летом можно совместить экскурсионную программу с пляжным отдыхом на озерах в здравницах. Что выбрать, как добраться и сколько стоит — в материале РИА Новости.Заодно и покупаться"Мало кто едет в страны постсоветского пространства специально на озера. Обычно россияне совмещают такой визит еще с каким-то видом отдыха", — говорит гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.Самые известные озера в соседних странах — Нарочь в Белоруссии, Севан в Армении, Иссык-Куль в Киргизии, Боровое в Казахстане.Наиболее востребован отдых на белорусских озерах — Нарочи, Браславских, также на Иссык-Куле, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан". "Туристы едут туда ради оздоровления и лечения, поэтому наибольшим спросом пользуются именно санатории, а не базы отдыха, — пояснили эксперты компании. — Путешественники, которые просто хотят провести время на природе, как правило, выбирают внутренние направления — объекты размещения на водоемах и озерах в своем или соседнем регионе".К плюсам таких путешествий можно отнести их простоту: визы не нужны, языкового барьера нет, перелеты — прямые, до многих мест можно добраться также на поезде, автобусе и автомобиле.В Армении россияне могут находиться без визы до 30 дней, причем в страну пустят как по внутреннему, так и по загранпаспорту, рассказали в Fun&amp;Sun. В Киргизию нашим соотечественникам не нужно получать разрешение на въезд, если срок пребывания не превысит 90 дней. При этом, если продолжительность визита превышает месяц, необходимо зарегистрироваться в органах МВД, добавили в компании. Для посещения Республики Беларусь виза также не требуется. Въезд возможен как по заграничному, так и по внутреннему паспорту.Иссык-Куль, КиргизияВ "Русском экспрессе" самым популярным у россиян озером СНГ назвали Иссык-Куль."Отдых на озерах имеет свою специфику: вода там не такая теплая, как в море. Например, в Иссык-Куле она редко превышает 22 градуса, — отметили в пресс-службе туроператора. — Там есть санатории, современные гостиницы, частный сектор и пансионаты, причем как новые, так и времен СССР. В поселке Бостери работают аттракционы, колесо обозрения, есть дискотеки, водные развлечения".Правда, отдых в Киргизии за последние пят лет подорожал в два раза, говорит Ромашкин. Причем отелей на "все включено" на озере нет.Тур на неделю на Иссык-Куль с перелетом в середине июля стоит от 99 тысяч рублей на двоих, сообщили в "Русском экспрессе".Самые востребованные санатории — "Голубой Иссык-Куль" и "Кыргызское взморье", рассказали в "Алеане". Стоимость тура на десять дней в первый — от 55 тысяч рублей на двоих, во второй — от 70 тысяч. За авиабилет придется заплатить отдельно. Из Москвы в Бишкек и обратно — от 43 тысяч рублей.Путевка на неделю на двоих в середине июля в "четверку" Karven Four Seasons обойдется туристам в 195 тысяч рублей с перелетом, подсчитали в Pac Group.Нарочь, Белоруссия"Из России в Белоруссию едут два потока туристов — в санатории и в экскурсионные туры. Пляжный отдых не ищут, туристов интересует профиль лечения, цена и удобная дорога, но многие здравницы расположены на берегах озер, что позволяет провести время на пляже", — говорит Ромашкин.Нарочь — самое большое озеро Беларуси. Там мягкий климат, чистая вода, хвойный лес, есть санатории, детский центр. Сюда приезжают любители спокойного отдыха на природе, перечисляют плюсы в Fun&amp;Sun.Путевка на неделю в санаторий "Нарочь" с проживанием на полном пансионе в середине июля стоит от 27 тысяч рублей на персону, в "Журавушку" — от 40 тысяч рублей. Расходы на дорогу нужно учесть отдельно, сообщили в компании.В "Алеане" к популярным санаториям добавляют "Приозерный". В августе десять дней с лечением и полным пансионом обойдется там в 144 тысячи рублей на двоих.Севан, АрменияСеван — самое большое озеро Армении. Местные жители называют его армянским морем. "Вода прохладная, но виды потрясающие. На озере есть пляжи — единственные во всей стране. Сюда приезжают местные и туристы загорать, кататься на водных лыжах, ходить под парусом, — рассказывают в Fun&amp;Sun. — Есть отели, рестораны, спортплощадки, места для переодевания, можно арендовать велосипеды".В середине июля неделя в трехзвездочном отеле обойдется от 138 тысяч рублей на двоих, отметили в пресс-службе компании.Впрочем, специальных "пляжных" туров на Севан не продают. Туда путешественники приезжают обычно с экскурсией, рассказывает Ромашкин. В первую очередь — смотреть храмы, а не озеро. Например, на западном берегу расположен монастырь Севанаванк.Экскурсионный недельный тур в Армению в июле с посещением Севана, авиаперелетом и размещением в "четверке" стоит от 207 тысяч рублей на двоих, уточняют в Pac Group.Боровое, КазахстанКурорт Боровое местные часто называют казахской Швейцарией. На территории одноименного парка несколько озер — Боровое, Щучье, Катарколь."Туда российские туристы едут именно отдыхать и купаться, — объясняет Ромашкин. — Чаще всего это жители приграничных с Казахстаном территорий, например Западной Сибири. Им до курорта — несколько часов на автомобиле".Места размещения — на любой вкус. Есть премиальный курорт Rixos Borovoe, который работает на "все включено", рассказывают в "Русском экспрессе". Неделя в середине июля — от 200 тысяч рублей на двоих. Есть и бюджетные варианты. Так, на базе отдыха "Серебряный родник" можно провести неделю вдвоем за 55 тысяч рублей, отметили в "Алеане".
https://ria.ru/20240704/azovskoe-1949722933.html
https://ria.ru/20240505/kaspiy-1943654817.html
https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html
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Мария Селиванова
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туризм, снг, белоруссия, армения, казахстан, киргизия, достопримечательности, пляжи, куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Туризм, СНГ, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Достопримечательности, Пляжи, куда поехать, куда можно лететь
Вместо моря. Самые популярные озера на постсоветском пространстве

Эксперты назвали самые популярные озера на постсоветском пространстве

© Фото : Анастасия Мельникова Отель на берегу озера Севан, Армения
Отель на берегу озера Севан, Армения - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Анастасия Мельникова
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Оглавление
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Туры в республики бывшего СССР все популярнее. Летом можно совместить экскурсионную программу с пляжным отдыхом на озерах в здравницах. Что выбрать, как добраться и сколько стоит — в материале РИА Новости.

Заодно и покупаться

"Мало кто едет в страны постсоветского пространства специально на озера. Обычно россияне совмещают такой визит еще с каким-то видом отдыха", — говорит гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Девушка на пляже Азовского моря - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Недорогой отдых на Азовском море: лучшие маршруты, пляжи и цены
05:20
Самые известные озера в соседних странах — Нарочь в Белоруссии, Севан в Армении, Иссык-Куль в Киргизии, Боровое в Казахстане.
Наиболее востребован отдых на белорусских озерах — Нарочи, Браславских, также на Иссык-Куле, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан". "Туристы едут туда ради оздоровления и лечения, поэтому наибольшим спросом пользуются именно санатории, а не базы отдыха, — пояснили эксперты компании. — Путешественники, которые просто хотят провести время на природе, как правило, выбирают внутренние направления — объекты размещения на водоемах и озерах в своем или соседнем регионе".
К плюсам таких путешествий можно отнести их простоту: визы не нужны, языкового барьера нет, перелеты — прямые, до многих мест можно добраться также на поезде, автобусе и автомобиле.
Набережная Дербента - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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5 мая, 08:00
В Армении россияне могут находиться без визы до 30 дней, причем в страну пустят как по внутреннему, так и по загранпаспорту, рассказали в Fun&Sun. В Киргизию нашим соотечественникам не нужно получать разрешение на въезд, если срок пребывания не превысит 90 дней. При этом, если продолжительность визита превышает месяц, необходимо зарегистрироваться в органах МВД, добавили в компании. Для посещения Республики Беларусь виза также не требуется. Въезд возможен как по заграничному, так и по внутреннему паспорту.

Иссык-Куль, Киргизия

В "Русском экспрессе" самым популярным у россиян озером СНГ назвали Иссык-Куль.
© РИА Новости / Владислав Ушаков | Перейти в медиабанк

Озеро Иссык-Куль

Озеро Иссык-Куль

Озеро Иссык-Куль

© РИА Новости / Владислав Ушаков
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1 из 4
© РИА Новости / Владислав Ушаков | Перейти в медиабанк

Озеро Иссык-Куль

Озеро Иссык-Куль

Озеро Иссык-Куль

© РИА Новости / Владислав Ушаков
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2 из 4
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на озере Иссык-Куль

Отдыхающие на озере Иссык-Куль

Отдыхающие на озере Иссык-Куль

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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3 из 4
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Культурный центр "Рух Ордо" имени Чингиза Айтматова на берегу озера Иссык-Куль в городе Чолпон-Ата

Культурный центр Рух Ордо имени Чингиза Айтматова на берегу озера Иссык-Куль в городе Чолпон-Ата

Культурный центр "Рух Ордо" имени Чингиза Айтматова на берегу озера Иссык-Куль в городе Чолпон-Ата

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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4 из 4

Озеро Иссык-Куль

© РИА Новости / Владислав Ушаков
Перейти в медиабанк
1 из 4

Озеро Иссык-Куль

© РИА Новости / Владислав Ушаков
Перейти в медиабанк
2 из 4

Отдыхающие на озере Иссык-Куль

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 4

Культурный центр "Рух Ордо" имени Чингиза Айтматова на берегу озера Иссык-Куль в городе Чолпон-Ата

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
4 из 4
"Отдых на озерах имеет свою специфику: вода там не такая теплая, как в море. Например, в Иссык-Куле она редко превышает 22 градуса, — отметили в пресс-службе туроператора. — Там есть санатории, современные гостиницы, частный сектор и пансионаты, причем как новые, так и времен СССР. В поселке Бостери работают аттракционы, колесо обозрения, есть дискотеки, водные развлечения".
Правда, отдых в Киргизии за последние пят лет подорожал в два раза, говорит Ромашкин. Причем отелей на "все включено" на озере нет.
Тур на неделю на Иссык-Куль с перелетом в середине июля стоит от 99 тысяч рублей на двоих, сообщили в "Русском экспрессе".
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Самые востребованные санатории — "Голубой Иссык-Куль" и "Кыргызское взморье", рассказали в "Алеане". Стоимость тура на десять дней в первый — от 55 тысяч рублей на двоих, во второй — от 70 тысяч. За авиабилет придется заплатить отдельно. Из Москвы в Бишкек и обратно — от 43 тысяч рублей.
Путевка на неделю на двоих в середине июля в "четверку" Karven Four Seasons обойдется туристам в 195 тысяч рублей с перелетом, подсчитали в Pac Group.

Нарочь, Белоруссия

"Из России в Белоруссию едут два потока туристов — в санатории и в экскурсионные туры. Пляжный отдых не ищут, туристов интересует профиль лечения, цена и удобная дорога, но многие здравницы расположены на берегах озер, что позволяет провести время на пляже", — говорит Ромашкин.
CC BY-SA 3.0 / Szeder László / Lake Naroch, from SimonyОбрывистый берег озера Нарочь
Обрывистый берег озера Нарочь
Обрывистый берег озера Нарочь
CC BY-SA 3.0 / Szeder László / Lake Naroch, from Simony
1 из 3
CC BY 4.0 / Владислав Алексеевец / Beautiful Lake Naroch from a bird's eye view on a hot summer day in the evening from the side of the forest / Cropped imageВид с воздуха на озеро Нарочь
Вид с воздуха на озеро Нарочь
Вид с воздуха на озеро Нарочь
CC BY 4.0 / Владислав Алексеевец / Beautiful Lake Naroch from a bird's eye view on a hot summer day in the evening from the side of the forest / Cropped image
2 из 3
CC BY-SA 3.0 / Zedlik / Lake Narach (Narač), BelarusОзеро Нарочь
Озеро Нарочь
Озеро Нарочь
CC BY-SA 3.0 / Zedlik / Lake Narach (Narač), Belarus
3 из 3
Обрывистый берег озера Нарочь
CC BY-SA 3.0 / Szeder László / Lake Naroch, from Simony
1 из 3
Вид с воздуха на озеро Нарочь
CC BY 4.0 / Владислав Алексеевец / Beautiful Lake Naroch from a bird's eye view on a hot summer day in the evening from the side of the forest / Cropped image
2 из 3
Озеро Нарочь
CC BY-SA 3.0 / Zedlik / Lake Narach (Narač), Belarus
3 из 3
Нарочь — самое большое озеро Беларуси. Там мягкий климат, чистая вода, хвойный лес, есть санатории, детский центр. Сюда приезжают любители спокойного отдыха на природе, перечисляют плюсы в Fun&Sun.
Путевка на неделю в санаторий "Нарочь" с проживанием на полном пансионе в середине июля стоит от 27 тысяч рублей на персону, в "Журавушку" — от 40 тысяч рублей. Расходы на дорогу нужно учесть отдельно, сообщили в компании.
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В "Алеане" к популярным санаториям добавляют "Приозерный". В августе десять дней с лечением и полным пансионом обойдется там в 144 тысячи рублей на двоих.

Севан, Армения

Севан — самое большое озеро Армении. Местные жители называют его армянским морем. "Вода прохладная, но виды потрясающие. На озере есть пляжи — единственные во всей стране. Сюда приезжают местные и туристы загорать, кататься на водных лыжах, ходить под парусом, — рассказывают в Fun&Sun. — Есть отели, рестораны, спортплощадки, места для переодевания, можно арендовать велосипеды".
© Фото : Анастасия Мельникова Ресторан на берегу озера Севан, Армения
Ресторан на берегу озера Севан, Армения - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Анастасия Мельникова
Ресторан на берегу озера Севан, Армения
В середине июля неделя в трехзвездочном отеле обойдется от 138 тысяч рублей на двоих, отметили в пресс-службе компании.
Впрочем, специальных "пляжных" туров на Севан не продают. Туда путешественники приезжают обычно с экскурсией, рассказывает Ромашкин. В первую очередь — смотреть храмы, а не озеро. Например, на западном берегу расположен монастырь Севанаванк.
© Фото : Анастасия Мельникова Пляж озера Севан, Армения
Пляж озера Севан, Армения
Пляж озера Севан, Армения
© Фото : Анастасия Мельникова
1 из 12
© Фото : Анастасия Мельникова Армения. В окрестностях озера Севан можно купить шашлыки и приготовить их на берегу
Армения. В окрестностях озера Севан можно купить шашлыки и приготовить их на берегу
Армения. В окрестностях озера Севан можно купить шашлыки и приготовить их на берегу
© Фото : Анастасия Мельникова
2 из 12
© Фото : Анастасия Мельникова Туристы на озере Севан, Армения
Туристы на озере Севан, Армения
Туристы на озере Севан, Армения
© Фото : Анастасия Мельникова
3 из 12
© Фото : Анастасия Мельникова Туристы в бассейне отеля на берегу озера Севан, Армения
Туристы в бассейне отеля на берегу озера Севан, Армения
Туристы в бассейне отеля на берегу озера Севан, Армения
© Фото : Анастасия Мельникова
4 из 12
© Фото : Анастасия Мельникова Сувенирные лавки на берегу озера Севан, Армения
Сувенирные лавки на берегу озера Севан, Армения
Сувенирные лавки на берегу озера Севан, Армения
© Фото : Анастасия Мельникова
5 из 12
© Фото : Анастасия Мельникова

Лаваш. Армения

Лаваш, Армения

Лаваш. Армения

© Фото : Анастасия Мельникова
6 из 12
© Фото : Анастасия Мельникова

Обед на берегу озера Севан. Армения

Армения, обед на берегу озера Севан

Обед на берегу озера Севан. Армения

© Фото : Анастасия Мельникова
7 из 12
© Фото : Анастасия Мельникова

Печеные овощи в ресторане на берегу озера Севан. Армения

Печеные овощи в ресторане на берегу озера Севан, Армения

Печеные овощи в ресторане на берегу озера Севан. Армения

© Фото : Анастасия Мельникова
8 из 12
© Фото : Анастасия Мельникова Обед на берегу озера Севан в Армении
Обед на берегу озера Севан в Армении
Обед на берегу озера Севан в Армении
© Фото : Анастасия Мельникова
9 из 12
© iStock.com / frantic00Девушка на берегу озера Севан в Армении
Девушка на берегу озера Севан в Армении
Девушка на берегу озера Севан в Армении
© iStock.com / frantic00
10 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Турист на территории монастыря Севанаванк на побережье озера Севан в Армении

Турист на территории монастыря Севанаванк на побережье озера Севан в Армении

Турист на территории монастыря Севанаванк на побережье озера Севан в Армении

© РИА Новости / Александр Гальперин
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11 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Лодка на озере Севан в Армении

Лодка на озере Севан в Армении

Лодка на озере Севан в Армении

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 12
Пляж озера Севан, Армения
© Фото : Анастасия Мельникова
1 из 12
Армения. В окрестностях озера Севан можно купить шашлыки и приготовить их на берегу
© Фото : Анастасия Мельникова
2 из 12
Туристы на озере Севан, Армения
© Фото : Анастасия Мельникова
3 из 12
Туристы в бассейне отеля на берегу озера Севан, Армения
© Фото : Анастасия Мельникова
4 из 12
Сувенирные лавки на берегу озера Севан, Армения
© Фото : Анастасия Мельникова
5 из 12

Лаваш. Армения

© Фото : Анастасия Мельникова
6 из 12

Обед на берегу озера Севан. Армения

© Фото : Анастасия Мельникова
7 из 12

Печеные овощи в ресторане на берегу озера Севан. Армения

© Фото : Анастасия Мельникова
8 из 12
Обед на берегу озера Севан в Армении
© Фото : Анастасия Мельникова
9 из 12
Девушка на берегу озера Севан в Армении
© iStock.com / frantic00
10 из 12

Турист на территории монастыря Севанаванк на побережье озера Севан в Армении

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
11 из 12

Лодка на озере Севан в Армении

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 12
Экскурсионный недельный тур в Армению в июле с посещением Севана, авиаперелетом и размещением в "четверке" стоит от 207 тысяч рублей на двоих, уточняют в Pac Group.

Боровое, Казахстан

Курорт Боровое местные часто называют казахской Швейцарией. На территории одноименного парка несколько озер — Боровое, Щучье, Катарколь.
© iStock.com / yrabotaОзеро Боровое, Казахстан
Озеро Боровое, Казахстан
Озеро Боровое, Казахстан
© iStock.com / yrabota
1 из 2
© iStock.com / Denis KabanovОзеро Боровое, Казахстан
Озеро Боровое, Казахстан
Озеро Боровое, Казахстан
© iStock.com / Denis Kabanov
2 из 2
Озеро Боровое, Казахстан
© iStock.com / yrabota
1 из 2
Озеро Боровое, Казахстан
© iStock.com / Denis Kabanov
2 из 2
"Туда российские туристы едут именно отдыхать и купаться, — объясняет Ромашкин. — Чаще всего это жители приграничных с Казахстаном территорий, например Западной Сибири. Им до курорта — несколько часов на автомобиле".
Места размещения — на любой вкус. Есть премиальный курорт Rixos Borovoe, который работает на "все включено", рассказывают в "Русском экспрессе". Неделя в середине июля — от 200 тысяч рублей на двоих. Есть и бюджетные варианты. Так, на базе отдыха "Серебряный родник" можно провести неделю вдвоем за 55 тысяч рублей, отметили в "Алеане".
Пляж в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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