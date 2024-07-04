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Минкультуры не выдавало прокатное удостоверение проекту Гудкова - РИА Новости, 04.07.2024
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Шоубиз
 
23:35 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/prokat-1957523969.html
Минкультуры не выдавало прокатное удостоверение проекту Гудкова
Минкультуры не выдавало прокатное удостоверение проекту Гудкова - РИА Новости, 04.07.2024
Минкультуры не выдавало прокатное удостоверение проекту Гудкова
Создатели проекта "Подземелье Чикен Карри" "Черное небо вампиров", одним из которых является комик Александр Гудков, не подавали заявление на выдачу прокатного... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T23:35
2024-07-04T23:35
шоубиз
россия
александр гудков
александр хинштейн
госдума рф
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Создатели проекта "Подземелье Чикен Карри" "Черное небо вампиров", одним из которых является комик Александр Гудков, не подавали заявление на выдачу прокатного удостоверения в Минкультуры РФ, прокат фильма без соответствующего документа влечет за собой административную ответственность, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале пост о том, что 7 июля в кинотеатре "Киномакс-Самара" запланирован показ фильма Гудкова, который, по его словам, "публично осуждает Россию и направляет гонорары от зарубежных концертов на поддержку ВСУ". Хинштейн заявил, что обратился в Минкультуры с требованием отозвать прокатное удостоверение у фильма, если оно было ранее выдано. "В связи с сообщениями в ряде СМИ и телеграм-каналов информируем, что в министерство культуры Российской Федерации не поступало заявление на выдачу прокатного удостоверения проекту "Подземелье Чикен Карри" "Черное небо вампиров", - говорится в сообщении. Также в Минкультуры напомнили, что показ фильма без прокатного удостоверения, устанавливающего, в частности, способ использования фильма, нарушает закон и влечет за собой административную ответственность - по статье 14.58 КоАП РФ (Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения).
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россия, александр гудков, александр хинштейн, госдума рф, вооруженные силы украины, происшествия
Шоубиз, Россия, Александр Гудков, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Минкультуры не выдавало прокатное удостоверение проекту Гудкова

Минкультуры: Гудков не подавал заявление на выдачу прокатного удостоверения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлександр Гудков
Александр Гудков - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Александр Гудков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Создатели проекта "Подземелье Чикен Карри" "Черное небо вампиров", одним из которых является комик Александр Гудков, не подавали заявление на выдачу прокатного удостоверения в Минкультуры РФ, прокат фильма без соответствующего документа влечет за собой административную ответственность, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале пост о том, что 7 июля в кинотеатре "Киномакс-Самара" запланирован показ фильма Гудкова, который, по его словам, "публично осуждает Россию и направляет гонорары от зарубежных концертов на поддержку ВСУ". Хинштейн заявил, что обратился в Минкультуры с требованием отозвать прокатное удостоверение у фильма, если оно было ранее выдано.
"В связи с сообщениями в ряде СМИ и телеграм-каналов информируем, что в министерство культуры Российской Федерации не поступало заявление на выдачу прокатного удостоверения проекту "Подземелье Чикен Карри" "Черное небо вампиров", - говорится в сообщении.
Также в Минкультуры напомнили, что показ фильма без прокатного удостоверения, устанавливающего, в частности, способ использования фильма, нарушает закон и влечет за собой административную ответственность - по статье 14.58 КоАП РФ (Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения).
Александр Гудков - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
В Севастополе отменили показ проекта Гудкова, осуждавшего проведение СВО
Вчера, 17:54
 
ШоубизРоссияАлександр ГудковАлександр ХинштейнГосдума РФВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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