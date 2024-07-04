https://ria.ru/20240704/prokat-1957523969.html

Минкультуры не выдавало прокатное удостоверение проекту Гудкова

Минкультуры не выдавало прокатное удостоверение проекту Гудкова - РИА Новости, 04.07.2024

Минкультуры не выдавало прокатное удостоверение проекту Гудкова

Создатели проекта "Подземелье Чикен Карри" "Черное небо вампиров", одним из которых является комик Александр Гудков, не подавали заявление на выдачу прокатного... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T23:35

2024-07-04T23:35

2024-07-04T23:35

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александр гудков

александр хинштейн

госдума рф

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Создатели проекта "Подземелье Чикен Карри" "Черное небо вампиров", одним из которых является комик Александр Гудков, не подавали заявление на выдачу прокатного удостоверения в Минкультуры РФ, прокат фильма без соответствующего документа влечет за собой административную ответственность, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале пост о том, что 7 июля в кинотеатре "Киномакс-Самара" запланирован показ фильма Гудкова, который, по его словам, "публично осуждает Россию и направляет гонорары от зарубежных концертов на поддержку ВСУ". Хинштейн заявил, что обратился в Минкультуры с требованием отозвать прокатное удостоверение у фильма, если оно было ранее выдано. "В связи с сообщениями в ряде СМИ и телеграм-каналов информируем, что в министерство культуры Российской Федерации не поступало заявление на выдачу прокатного удостоверения проекту "Подземелье Чикен Карри" "Черное небо вампиров", - говорится в сообщении. Также в Минкультуры напомнили, что показ фильма без прокатного удостоверения, устанавливающего, в частности, способ использования фильма, нарушает закон и влечет за собой административную ответственность - по статье 14.58 КоАП РФ (Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения).

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россия, александр гудков, александр хинштейн, госдума рф, вооруженные силы украины, происшествия