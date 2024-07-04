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Песков рассказал о возможном приезде Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани
Песков рассказал о возможном приезде Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 04.07.2024
Песков рассказал о возможном приезде Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани
Возможность приезда лидера КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани осенью этого года будет согласовываться по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:29
2024-07-04T19:29
2024-07-04T19:41
казань
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Возможность приезда лидера КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани осенью этого года будет согласовываться по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это будет согласовываться по дипломатическим каналам", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, принял ли лидер КНР приглашение президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20240703/putin-1957161695.html
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казань, си цзиньпин, брикс, в мире, китай, россия, дмитрий песков, владимир путин
Казань, Си Цзиньпин, БРИКС, В мире, Китай, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о возможном приезде Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани
Песков: возможность визита Си Цзиньпина на саммит БРИКС согласуют по дипканалам