https://ria.ru/20240704/peskov-1957492911.html

Песков рассказал о возможном приезде Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани

Песков рассказал о возможном приезде Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 04.07.2024

Песков рассказал о возможном приезде Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани

Возможность приезда лидера КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани осенью этого года будет согласовываться по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:29

2024-07-04T19:29

2024-07-04T19:41

казань

си цзиньпин

брикс

в мире

китай

россия

дмитрий песков

владимир путин

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Возможность приезда лидера КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани осенью этого года будет согласовываться по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это будет согласовываться по дипломатическим каналам", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, принял ли лидер КНР приглашение президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20240703/putin-1957161695.html

казань

китай

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