https://ria.ru/20240704/peskov-1957492323.html

Песков объяснил, почему Эрдоган не может быть посредником по Украине

Песков объяснил, почему Эрдоган не может быть посредником по Украине - РИА Новости, 04.07.2024

Песков объяснил, почему Эрдоган не может быть посредником по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в настоящий момент не может быть посредником на переговорах России с Украиной, потому что Киев отвергает любые переговоры, РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:25

2024-07-04T19:25

2024-07-04T19:53

украина

специальная военная операция на украине

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реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в настоящий момент не может быть посредником на переговорах России с Украиной, потому что Киев отвергает любые переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент. В настоящий момент он действительно не может, потому что в настоящий момент Украина отвергает любые переговоры с Российской Федерацией - с посредниками или без", - заявил Песков журналистам на просьбу уточнить, действительно ли Эрдоган не может стать посредником на переговорах.Он добавил, что "Украина решительно отвергла мирный план Путина", который был ранее высказан президентом РФ в министерстве иностранных дел."Поэтому в настоящий момент ни Эрдоган, ни кто-либо другой не может быть посредником", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20240704/peskov-1957493176.html

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