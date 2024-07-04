https://ria.ru/20240704/peskov-1957492323.html
Песков объяснил, почему Эрдоган не может быть посредником по Украине
Песков объяснил, почему Эрдоган не может быть посредником по Украине - РИА Новости, 04.07.2024
Песков объяснил, почему Эрдоган не может быть посредником по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в настоящий момент не может быть посредником на переговорах России с Украиной, потому что Киев отвергает любые переговоры, РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:25
2024-07-04T19:25
2024-07-04T19:53
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в настоящий момент не может быть посредником на переговорах России с Украиной, потому что Киев отвергает любые переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент. В настоящий момент он действительно не может, потому что в настоящий момент Украина отвергает любые переговоры с Российской Федерацией - с посредниками или без", - заявил Песков журналистам на просьбу уточнить, действительно ли Эрдоган не может стать посредником на переговорах.Он добавил, что "Украина решительно отвергла мирный план Путина", который был ранее высказан президентом РФ в министерстве иностранных дел."Поэтому в настоящий момент ни Эрдоган, ни кто-либо другой не может быть посредником", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20240704/peskov-1957493176.html
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Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему Эрдоган не может быть посредником по Украине
Песков: Эрдоган не может быть посредником, потому что Киев отвергает переговоры
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в настоящий момент не может быть посредником на переговорах России с Украиной, потому что Киев отвергает любые переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент. В настоящий момент он действительно не может, потому что в настоящий момент Украина отвергает любые переговоры с Российской Федерацией - с посредниками или без", - заявил Песков журналистам на просьбу уточнить, действительно ли Эрдоган не может стать посредником на переговорах.
Он добавил, что "Украина решительно отвергла мирный план Путина", который был ранее высказан президентом РФ в министерстве иностранных дел.
"Поэтому в настоящий момент ни Эрдоган, ни кто-либо другой не может быть посредником", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.